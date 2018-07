Nach dem angekündigten Rücktritt von Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger befürchtet der Betriebsrat des Unternehmens negative Konsequenzen. Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath warnte vor einem Ausverkauf des Industriekonzerns. Er sehe die Gefahr, dass der Rest des Mischkonzerns von Finanzinvestoren zerschlagen werde, sagte Segerath. Der IG-Metall-Vertreter gehört dem Aufsichtsrat von Thyssenkrupp an, der an diesem Freitag über Hiesingers Rücktrittsgesuch entscheiden will.

Am Donnerstag hatte der Konzern mitgeteilt, Hiesinger habe das Präsidium und den Aufsichtsrat um Gespräche gebeten, "die zur einvernehmlichen Auflösung seines Mandats als Vorsitzender des Vorstands der Thyssenkrupp AG führen sollen". Hiesinger erklärte, er "gehe diesen Schritt bewusst, um eine grundsätzliche Diskussion im Aufsichtsrat über die Zukunft von Thyssenkrupp zu ermöglichen". Der 58-Jährige steht seit sieben Jahren an der Spitze des Konzerns.



Die IG Metall beklagte Hiesingers Entscheidung. "Auch wenn wir in der Sache oft unterschiedlicher Meinung waren – Herr Hiesinger ist ein integrer Mensch", sagte Detlef Wetzel, früherer IG-Metall-Chef und stellvertretender Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp Steel, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er bedauere, dass Hiesinger den Konzern verlassen wolle.

IG Metall und Hiesinger hatten lange um die Ausgliederung der Stahlsparte in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem indischen Tata-Konzern verhandelt. Schließlich stimmten die Arbeitnehmer zu, sodass die Unternehmensfusion Ende vergangener Woche nach zweijährigen Verhandlungen mit Tata beschlossen werden konnte. Für Hiesinger war die Einigung wichtig, denn sie soll den Weg für einen Konzernumbau ebnen. Die Strategie dafür soll bis Mitte Juli vorgelegt werden. Für viele kam der nun angekündigte Rücktritt des Konzernschefs überraschend.

Tata und Thyssenkrupp gründen den zweitgrößten Stahlkonzern Europas

Anteilseigner hatten Hiesinger zuletzt dafür kritisiert, die Fusion und den damit verbundenen Konzernumbau zu langsam voranzutreiben. Besonders deutliche Kritik kam vom US-Investor Paul Singer und seinem Hedgefond Elliott.

Tata und Thyssenkrupp sind Konkurrenten in der Branche. Mit der Fusion gründen sie den zweitgrößten Stahlkonzern Europas. Thyssenkrupp und Tata sollen zunächst mit je 50 Prozent an dem fusionierten Stahlkonzern mit etwa 17 Milliarden Euro Umsatz und etwa 48.000 Beschäftigten beteiligt sein. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Thyssenkrupp Tata Steel B.V. soll seinen Sitz in den Niederlanden haben.

Ziel der Fusion sei gewesen, das Überangebot im Stahlmarkt zu reduzieren, stark im europäischen Stahlmarkt zu bleiben und Arbeitsplätze zu sichern, sagte Hiesinger im ZEIT-Interview. Die deutschen Stahlkocher hatten während der Verhandlungen eine Beschäftigungsgarantie bis zum 30. September 2026 sowie eine langfristige Standortsicherung erhalten. Geplant ist aber auch der Abbau von bis zu 4.000 Stellen, davon etwa die Hälfte in Deutschland.