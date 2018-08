Bislang behauptet Volkswagen stets, hinter dem Abgasbetrug bei Dieselautos hätten nur einige Ingenieure gesteckt – die Führungsebene habe erst im September 2015 davon erfahren, als die Manipulationen in den USA bekannt wurden. Doch laut dem Spiegel legen Zeugenaussagen und Dokumente in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Braunschweig nahe, dass schon 2007 der damalige VW-Vorstandschef Martin Winterkorn und andere Führungskräfte von den Plänen erfuhren.

Dem Bericht zufolge sind die Braunschweiger Ermittler auf ein Treffen am 8. November 2007 gestoßen, an dem Winterkorn und andere Topmanager von Volkswagen teilnahmen. Während der Sitzung sei besprochen worden, wie ein neuer Dieselmotor umgerüstet werden könnte, um die US-amerikanischen Grenzwerte für Stickoxide einzuhalten. Es habe sich um den Motor gehandelt, den die US-Behörden nach 2015 zum Anlass für Milliardenstrafen nahmen.

Auf der Sitzung hätten zwei VW-Ingenieure mögliche technische Lösungen vorgestellt. So sollte der Motor einen neuen, leistungsfähigen Katalysator erhalten. Laut Spiegel gibt es aber auch ergänzende Unterlagen der Präsentation, in der eine fragwürdige Software auftauche: ebenjenes inzwischen berühmte Programm, das anhand bestimmter Parameter feststellen kann, ob das Auto auf der Straße fährt oder im Testbetrieb, also ob die Fahrbedingungen auf eine Testsituation schließen lassen. Entsprechend regelte die Software den Stickoxidausstoß. Am geringsten war er auf dem Rollenprüfstand.

Abgasgrenzwerte in den USA waren niedriger

Unklar ist laut Spiegel, ob die Manipulationssoftware nur in der Präsentation vorkam oder auch Thema des Treffens war. Dem Bericht zufolge sagen einige Teilnehmer, die Software sei auf der Sitzung gar nicht besprochen worden. Die beiden Ingenieure hätten dagegen bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt, dass sie auf die Softwarefunktion detailliert eingegangen seien.

Sollte stimmen, was der Spiegel berichtet, wären Winterkorn und weitere führende VW-Manager schon frühzeitig in die Manipulationspläne eingeweiht gewesen. Doch selbst wenn auf dem Treffen über die Software gesprochen worden sein sollte, wäre offen, ob das Einsetzen dieses Steuerungsprogramms dort beschlossen und von Winterkorn und oder anderen Topmanagern abgesegnet wurde. Gegenüber dem Magazin wollte VW die Zeugenaussagen nicht kommentieren. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt seit mehr als zwei Jahren in der Sache, auch gegen Winterkorn. Dabei geht es um Betrugsverdacht und mögliche Verstöße gegen Aktienrecht.



Volkswagen hatte den betreffenden Dieselmotor mit der Typbezeichnung EA 189 erst im Sommer 2007 in Europa und danach in den USA eingeführt – das Treffen hätte also nur wenige Wochen danach stattgefunden. In den USA waren die Stickoxid-Grenzwerte niedriger als in Europa. Da die Abgasreinigung beim EA 189 offenbar nicht genügte, die strengen US-Vorgaben zu erfüllen, wurde die Motorsteuerung manipuliert. Das räumte VW gegenüber den US-Behörden Anfang September 2015 ein (hier unsere Zeitleiste zum VW-Skandal). Zuvor war bei Messungen in den USA festgestellt worden, dass VW-Modelle auf der Straße um ein Vielfaches mehr Stickoxid ausstoßen als im Labor. Die Betrugssoftware wurde aber auch in Millionen Dieselfahrzeuge von VW in Europa eingebaut.