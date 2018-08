Der japanische Elektronikkonzern Panasonic verlagert seine Europazentrale von Großbritannien in die Niederlande. Grund für den Umzug seien Bedenken wegen des EU-Austritts Großbritanniens, sagte eine Unternehmenssprecherin der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung Nikkei.

Panasonic-Europachef Laurent Abadie hatte dem Blatt gesagt, die Zentrale werde im Oktober von London nach Amsterdam umziehen. Großbritannien will die EU ein halbes Jahr später, Ende März 2019, verlassen.

Bei Unternehmen sorgt der EU-Austritt für große Unsicherheit. Auch die Europäische Kommission hatte vor Kurzem gemahnt, Politik und Wirtschaft sollten sich darauf einstellen, dass ein sogenannter ungeordneter Brexit drohe – ein Austritt der Briten ohne Abschluss eines Vertrags mit der EU, in dem alle Fragen geregelt sind. Dieses Szenario wird auch immer wahrscheinlicher, müssten doch bereits bis zum Herbst dieses Jahres die wichtigsten Fragen geklärt sein – und danach sieht es bislang nicht aus.

Zuletzt hatten Vertreter von EU und der britischen Regierung immer wieder vor dem sogenannten No-Deal-Szenario – also einem Scheitern der Brexit-Verhandlungen – gewarnt. Sollte es soweit kommen, müssten zum Beispiel unmittelbar nach dem Austritt Zollkontrollen eingeführt werden. Dies würde für viele Unternehmen zum Problem werden.

Auch Panasonic gibt an, durch den Umzug würde der freie Waren- und Personenverkehr garantiert. Die Unternehmenssprecherin sagte weiter, unter anderem bereiteten dem Unternehmen auch Steuerfragen Sorgen.

Das japanische Unternehmen führt seine Geschäfte in Europa bislang nicht nur von London aus, sondern ist etwa auch in Deutschland und Spanien aktiv. 20 bis 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach Angaben von Nikkei derzeit noch in der Europazentrale in London ansässig.