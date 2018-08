Der Möbel- und Einrichtungskonzern Ikea will künftig gebrauchte Möbel von seinen Kunden zurückkaufen. In zunächst fünf deutschen Filialen können dazu ab dem 1. September nicht mehr benötigte Ikea-Möbel angeboten werden, teilte das Unternehmen mit. Die fünf Pilothäuser befinden sich in Berlin-Lichtenberg, Siegen, Kaarst, im Expo-Park Hannover sowie in Würzburg. "Mit diesem Service wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, dem wachsenden Bedürfnis nach nachhaltigem Konsum nachzukommen", sagte Armin Michaely, Nachhaltigkeitsmanager bei Ikea Deutschland.

Wer sein gebrauchtes Möbelstück auf diese Weise loswerden möchte, muss sich zunächst im Ikea-Onlineportal informieren, ob es für einen Rücklauf überhaupt geeignet ist. Auf Grundlage der dort gemachten Angaben wird dann automatisch ein unverbindlicher Preisvorschlag berechnet. Mit diesem Vorschlag soll der Kunde das aufgebaute Produkt am Rückgabeschalter der Ikea-Filiale präsentieren. Entspricht der Zustand des Produkts tatsächlich den Angaben, die online gemacht wurden, wird eine Guthabenkarte ausgestellt.

Grundsätzlich kommen laut Ikea nur Produkte für den Rückkauf infrage, die sich in einem einwandfreien bis guten Zustand befänden. Das Unternehmen möchte nach eigenen Angaben am Weiterverkauf der zurückgebrachten Möbel nichts verdienen. Die Produkte sollen in der Fundgrube der Märkte ohne Preisaufschlag, aber mit zusätzlicher Mehrwertsteuer angeboten werden.



Ebenfalls am 1. September passt Ikea die zurzeit geltende Rückgaberegel an. Kunden konnten bisher ihr Produkt 365 Tage nach dem Kauf ohne Rücksicht auf den Zustand zurückgeben und bekamen den vollen Kaufpreis erstattet. Diese Regel gilt ab September nur noch für neue, unbenutzte Produkte.