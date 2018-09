Eine ehemalige Mitarbeiterin hat Facebook verklagt. Sie wirft dem Unternehmen vor, es schütze seine Moderatoren nicht ausreichend vor den Folgen der Beschäftigung mit verstörendem Material.



Zeitarbeiter würden mit "Tausenden Videos, Fotos und Live-Übertragungen von sexuellem Missbrauch von Kindern, Vergewaltigungen, Folter, Tiersex, Enthauptungen, Suiziden und Morden" konfrontiert, steht in der Erklärung zur Klage. Facebook komme demnach nicht der Pflicht nach, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Vielmehr würden Zeitarbeiter durchgeschleust, die "von dem, was sie auf der Arbeit erleben, unheilbar traumatisiert werden".

"Wir prüfen die Behauptungen derzeit", erklärte Facebook in einem Statement. Das Unternehmen räumte in der Stellungnahme ein, dass die Arbeit häufig schwierig sei. "Darum nehmen wir die Unterstützung unserer Moderatoren unglaublich ernst". Die Mitarbeiter würden spezielles Training erhalten, zudem biete man ihnen psychologische Hilfe an. Facebook-Angestellten stehe dies hausintern zur Verfügung, von Partnerfirmen würden ebenfalls entsprechende Ressourcen verlangt.



Die Klägerin Selena Scola aus San Francisco arbeitete den Anwälten nach ab Juni 2017 neun Monate im Auftrag einer Zeitarbeitsfirma für Facebook, später sei bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden. Die Kanzlei strebt eine Sammelklage im Namen aller betroffenen Facebook-Mitarbeiter an und fordert unter anderem die Einrichtung eines Fonds für medizinische Tests und Versorgung der Moderatoren.

Gegenwärtig beschäftigt das Internetunternehmen zur Prüfung der Inhalte mehr als 7.500 Mitarbeiter, teils Festangestellte, teils über Zeitarbeitsfirmen. Sie haben früheren Angaben des Konzerns zufolge Zugang zu psychologischer Betreuung einschließlich Fachkräften vor Ort. Auch in Deutschland betreibt Facebook etwa in Berlin ein sogenanntes Community Management Center.