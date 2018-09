Seit der Nacht auf Montag belegen die USA insgesamt die Hälfte aller Wareneinfuhren aus China mit Sonderzöllen. Die US-Regierung von Donald Trump hatte vergangene Woche entschieden, weitere Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar (170,2 Milliarden Euro) zu verhängen – zusätzlich zu den bereits eingeführten Abgaben auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar. Zusammen ist damit die Hälfte aller Importe aus China betroffen.

Die neuen Zölle werden stufenweise angehoben. Zunächst werden sie zehn Prozent betragen, ab 2019 sollen sie dann auf 25 Prozent ansteigen. Ausgenommen davon sind Produkte wie Smart Watches von Apple, Bluetooth-Artikel sowie Hochstühle und Autositze für Kinder.

China warf den USA vor, mit "falschen Anschuldigungen" Stimmung gegen seine anderen Handelspartner zu machen. Die Regierung in Washington wende Zollerhöhungen und "andere Formen der wirtschaftlichen Einschüchterung" an, um China seine eigenen Interessen aufzuzwingen, teilte das chinesische Kabinett mit. Der Staatsrat veröffentlichte eigens ein Dokument zu den Wirtschafts- und Handelsspannungen mit den USA.

China verhängt Zölle im Umfang von 60 Milliarden Dollar

Auch reagierte China seinerseits mit Zöllen auf US-Produkte im Umfang von 60 Milliarden Dollar: Die Generalverwaltung des Zolls teilte mit, sie habe damit begonnen, zusätzliche Abgaben in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf Tausende amerikanische Waren zu verlangen. Zwar fehlt noch eine Bestätigung der Regierung. Doch hat diese bereits vergangene Woche angekündigt, mit Gegenmaßnahmen reagieren zu wollen. Dabei war die Rede von 5.000 Produkten, darunter Kaffee, Honig und Industriechemikalien.



Ziel sei es, "Reibungen im Handel" zu dämpfen und dem Protektionismus der Vereinigten Staaten etwas entgegenzusetzen, teilte das chinesische Finanzministerium vergangene Woche mit. Jedoch sind die Möglichkeiten Chinas begrenzt: Die USA liefern lediglich Waren im Wert von 130 Milliarden US-Dollar nach China aus.

Zudem hat US-Präsident Trump damit gedroht, im Handelsstreit auch aufs Ganze zu gehen und sämtliche Einfuhren aus China mit Zöllen zu belegen, sollte die Regierung in Peking mit eigenen Zöllen reagieren. In diesem Fall werde er "die dritte Phase" einleiten und weitere chinesische Waren im Wert von 267 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen belegen, kündigte Trump an. Das würde dann beinahe das gesamte Einfuhrvolumen der USA aus China betreffen.

Angesichts der neuen US-Zölle hat China laut Medienberichten weitere Gespräche mit der US-Regierung ausgesetzt. So sei ein für diese Woche geplanter Besuch einer chinesischen Regierungsdelegation in Washington abgesagt worden, berichtet das Wall Street Journal. Chinas Vizepremier Liu He habe demnach auf Einladung von US-Finanzminister Steven Mnuchin nach Washington reisen wollen, um über eine Deeskalation des Handelskonflikts zu sprechen. Ob es einen neuen Termin für die Gespräche gibt, ist unklar.