Die Wirtschaft in Deutschland wächst langsamer als angenommen. Dem sogenannten Herbstgutachten zufolge, einer gemeinschaftlichen Analyse durch die führenden Wirtschaftsinstitute, steigt das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur um 1,7 Prozent. Das Gutachten mit dem Titel "Aufschwung verliert an Fahrt – Weltwirtschaftliches Klima wird rauer" wird am Donnerstag vorgestellt. Der Nachrichtenagentur Reuters und der Deutschen Presse-Agentur liegt es bereits vor.



Im Frühjahr waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch von einem Plus von 2,2 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2019 errechneten die Forscherinnen und Forscher einen Anstieg der Konjunktur um 1,9 Prozent, vor sechs Monaten war noch mit 2,0-Prozent-Wachstum gerechnet worden. Im Jahr 2020 sei ein Wachstum von 1,8 Prozent zu erwarten.



Als Gründe für das schwächere Wachstum führen die Institute unter anderem einen Rückgang der Exporte an. Außerdem "sehen sich Unternehmen allem Anschein nach zunehmend produktionsseitigen Engpässen gegenüber, vor allem bei Arbeitskräften", heißt es im Gutachten. Auch Umstrukturierungen in der Automobilindustrie belasteten die Produktion.



Der Handelskonflikt mit den USA belastet die Wirtschaft

Ein weiteres Risiko für die deutsche Wirtschaft sehen die Experten im der Handelspolitik der US-Regierung. Zwar seien Deutschland und Europa bislang "von dem von den USA ausgehenden Handelskonflikt weitgehend verschont geblieben", schreiben die Vertreter der Wirtschaftsinstitute. Aber: "Eine Eskalation des Handelsstreits, etwa die von den USA angedrohte Verhängung von Exportzöllen für Fahrzeuge, würde die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland spürbar dämpfen." Vergeltungsmaßnahmen "dürften den Konjunktureinbruch in der EU abmildern und in den USA eine schwere Rezession auslösen". Auch der Brexit, die Finanzpolitik Italiens und die Wirtschaftskrise in der Türkei und Argentinien stellten eine wirtschaftliche Belastung dar.

Den Überschuss im Staatshaushalt beziffere das Gutachten jedoch mit einem Rekordwert von rund 54 Milliarden Euro. Und auch für den Arbeitsmarkt seien die Aussichten positiv: 2020 erwarten die Forscher rund 45,6 Millionen Beschäftigte, etwa 1,3 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Zugleich werde die Arbeitslosenquote auf 4,5 Prozent fallen, nach 5,7 Prozent im vorigen Jahr.

Am Herbstgutachten für die Bundesregierung sind das Münchner ifo Institut, das Berliner DIW, das Essener RWI, das Kieler IfW und das IWH Halle beteiligt.