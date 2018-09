Hubertus Heil - »Ryanair stellt fundamentale Arbeitnehmerrechte infrage« Arbeitsminister Hubertus Heil solidarisiert sich mit den streikenden Mitarbeitern des irischen Billigfliegers Ryanair. Er kritisiert die Arbeitsbedingungen des Unternehmens. © Foto: Bernd Settnik

Passagiere der Fluggesellschaft Ryanair müssen an diesem Freitag mit Verzögerungen und Flugausfällen rechnen. In sechs europäischen Ländern haben Gewerkschaften erneut zum Streik aufgerufen. In Deutschland beteiligen sich die Pilotinnen und Piloten der Vereinigung Cockpit (VC) und bei Verdi organisierte Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.



Wie viele Flüge tatsächlich gestrichen werden müssen, sei noch nicht abzusehen, teilte Ryanair mit. Europaweit wurden 150 Verbindungen abgesagt. Nach Angaben der Fluggesellschaft könnten dazu noch einmal 35 bis 45 Flüge von und nach Deutschland ausfallen. Die Vereinigung Cockpit kündigte dagegen an, es sei mit "weniger als 100" Flugausfällen zu rechnen.



Mira Neumaier, eine Vertreterin der Gewerkschaft Verdi, nannte am Freitagmorgen höhere Zahlen: Im Laufe des Tages rechne man mit 250 Flugausfällen. Neumaier lobte die hohe Streikbeteiligung: "Es gab starke Einschüchterungen seitens des Unternehmens. Insofern ist es großartig, dass sich die Kollegen beteiligen." An den Flughäfen Frankfurt und Berlin sollen am Freivormittag Kundgebungen stattfinden. In Berlin werden Verdi-Chef Frank Bsirske und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu der Veranstaltung erwartet.

Die Konzernleitung von Ryanair nannte die Streiks "unnötig" und "enttäuschend". Im August waren während eines Streiks bei Ryanair europaweit rund 400 Verbindungen ausgefallen, etwa 150 davon in Deutschland.



Chaos für Passagiere und Flughafenpersonal

An diesem zweiten europaweiten Streik sind Beschäftigte aus Spanien, Portugal, Belgien, Italien, den Niederlanden und Deutschland beteiligt. Belgische Gewerkschaftsvertreter hatten nach der Ankündigung des erneuten Streiks den Vorwurf geäußert, dass das Management mit den kurzfristigen Streichungen von Flügen Chaos für Passagiere und Personal an den Flughäfen provoziere.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ryanair verlangen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die bisherigen Angebote der Airline seien "völlig unzureichend", hieß es vom Verdi-Vorstand. Die Gewerkschaften fordern vor allem, dass Ryanair jeweils nationales Arbeitsrecht anwendet.

Die Billigfluggesellschaft beschäftigt nach eigenen Angaben rund 14.500 Personen. Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 Milliarden Euro erzielt.