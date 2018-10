Der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Joe Kaeser, wird nicht bei der sogenannten Future Investment Initiative Conference (FII) im saudi-arabischen Riad sein. Das wichtige Wirtschaftstreffen trägt den Beinamen Davos in the Desert und findet ab Dienstag in Saudi-Arabien statt.



Als Begründung nannte Kaeser in einer Erklärung, die er auf der Karriereplattform LinkedIn veröffentlichte, den Fall des im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getöteten Journalisten Jamal Khashoggi. Kaeser schreibt, er habe sich lange Gedanken gemacht und letztlich die sauberste, wenn auch "nicht die mutigste" Entscheidung getroffen. Option eins wäre gewesen, nicht hinzufahren, Option zwei, einen Vertreter zu schicken, und Option drei, "hinzufahren und darüber zu sprechen", schrieb Kaeser.

Lange habe er die dritte Möglichkeit erwogen, denn die Absage der Teilnahme wäre die "einfachste" Lösung gewesen und hätte bedeutet, sich hinter dem "Mainstream" zu verstecken, schrieb Kaeser in seinem Beitrag weiter. In der jüngsten Vergangenheit habe er dann "Hunderte, wenn nicht Tausende" Mails und Einträge in sozialen Netzwerken bekommen, die ihm zu einer Absage rieten, und er habe sich Zeit für seine Entscheidung genommen.



In der Erklärung spricht Kaeser der Familie des Getöteten sein Beileid aus. In dem Moment, in dem er von dem Fall erfahren habe, sei ihm klar gewesen, dass es keinen Weg zurück zum business as usual gegeben habe. Dies sei aber keine Entscheidung gegen das Königreich oder seine Bürgerinnen und Bürger.



Tod von Khashoggi - Mögliche Sanktionen gegen Saudi-Arabien Nach dem Tod des Journalisten Jamal Khashoggi prüfen mehrere EU-Länder und Kanada die Einstellung von Exportgütern nach Saudi-Arabien. Die USA halten an Rüstungsaufträgen fest. © Foto: AP Photo/Virginia Mayo, File

Khashoggi war am 2. Oktober in das saudi-arabische Konsulat in Istanbul gegangen, um Unterlagen abzuholen, die er für seine Hochzeit benötigte. Als er nach mehreren Stunden nicht zurückkam, informierte seine Verlobte, die vor dem Gebäude auf ihn gewartet hatte, die türkischen Behörden. Seitdem galt er als verschwunden. Inzwischen hat Saudi-Arabien den Tod des regimekritischen Journalisten, der unter anderem für die Washington Post schrieb, eingeräumt. Er sei während des Besuchs im Konsulat bei einer "Schlägerei" getötet worden. Weltweit trifft diese Darstellung auf erhebliche Skepsis, da das Königreich zuvor mehr als zwei Wochen behauptet hatte, Khashoggi habe das Konsulat lebend verlassen. Türkische Medien berichten seit Wochen, dass der Journalist im Konsulat gefoltert, getötet und zerstückelt worden sei.

Neben Kaeser haben auch Medien wie CNN, Bloomberg, The Economist, die Financial Times, die Großbank J.P. Morgan, der Autohersteller Ford und der Fahrdienstanbieter Uber ihre Teilnahme an der Konferenz in Riad abgesagt.