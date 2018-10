Das Gericht wandte sich vor allem gegen die Eile, mit der RWE – allerdings genehmigt von den Behörden, und bisher auch gestützt von Entscheidungen untergeordneter Gerichte – seine Rodungspläne vorangetrieben hat. In ihrer Entscheidung argumentieren die Münsteraner Richter, die Rodung müsse vorerst gestoppt werden, um keine "vollendeten, nicht rückgängig zu machenden Tatsachen" zu schaffen, die zudem Belange des Artenschutzes unwiderruflich beeinträchtigen könnten. Es sei auch nicht belegt, dass die sichere Stromversorgung Nordrhein-Westfalens und Deutschlands durch einen Rodungsstopp gefährdet sei.

Technisch gesehen dreht sich der Streit um den Hauptbetriebsplan, der den Braunkohleabbau im Tagebau Hambach für die Jahre 2018 bis 2020 regelt. Der Plan sieht auch die Rodungen vor. Im Frühjahr hatte die zuständige Bezirksregierung in Arnsberg den Plan genehmigt.

Der BUND hatte vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen den Hauptbetriebsplan geklagt: Die Umweltschützer sagen, der Hambacher Forst sei zu schützen, weil in ihm seltene Fledermausarten lebten. Weil in diesem Verfahren noch nicht entschieden ist, aber RWE trotzdem roden wollte, hatte der BUND zunächst vor dem Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag gegen die Pläne des Unternehmens gestellt. Die Kölner Richter wiesen den Antrag ab, der BUND ging mit einem Eilantrag in die nächste Instanz. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Münster durch seine Entscheidung den Kölner Beschluss aufgehoben.

Die Unterlagen zur BUND-Klage in der Hauptsache umfassten mehrere Kisten. Das Oberverwaltungsgericht sagte, die Rechtsfragen seien so komplex, dass man sie nicht in einem Eilverfahren beantworten könne. Der Ausgang des Verfahrens sei offen und solange nicht rechtskräftig entschieden sei, müsse RWE die geplanten Rodungen aussetzen. Den Tagebau könne RWE aber weiter betreiben, solange die Waldflächen nicht in Anspruch genommen würden.