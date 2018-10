Die Umweltorganisation WWF wirft Backwarenunternehmen vor, teils deutlich zu viel zu produzieren. In einigen Geschäften werde jede fünfte Backware nicht verkauft, heißt es in einer Studie der Organisation (pdf) zu Lebensmittelverschwendung bei Bäckereien und Backshops. Demnach wurden im Jahr 2015 etwa 4,5 Millionen Tonnen Backwaren hergestellt. Davon sind etwa 1,7 Millionen Tonnen als Verluste zu verzeichnen.



Dass am Ende des Tages so viel überschüssige Ware liegen bleibt, liege nicht nur an den Verbrauchern – vor allem viele mittlere bis große Backwarenfirmen produzierten so viel, dass sie Verluste von bis zu 19 Prozent der produzierten Menge hätten. Wenn Backwaren nicht verkauft werden, gehen sie in die sogenannte Retoure. Das heißt, sie werden entweder gespendet, zu Tierfutter oder Biogas verarbeitet oder auch zu Brot- oder Semmelmehl. Manche Bäckereien verkaufen das alte Brot zu günstigeren Preisen, ein kleiner Teil landet im Abfall. Von solchen Retouren gibt es in kleinen Bäckereien deutlich weniger, wie die WWF-Studie zeigt. In manchen Betrieben liege die Retourenrate demnach bei gerade mal einem Prozent – in den mittleren und großen Betrieben liegt der Durchschnitt zwischen zwölf und 15 Prozent der Ware.



Die Verluste an Backwaren, die sich auf insgesamt 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr belaufen sollen, entsprechen pro Jahr einer Ernte von fast 400.000 Hektar Ackerland – einer Fläche größer als Mallorca. Zudem würden unnötige 2,46 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen, heißt es weiter.

"Zukünftig sollten und können wir es uns schlichtweg nicht mehr leisten, Ackerland in diesem Ausmaß zu beanspruchen, um das darauf angebaute Getreide als Brot, Croissants oder Törtchen in den Müll zu werfen", sagte Jörg-Andreas Krüger, Abteilungsleiter Ökologischer Fußabdruck beim WWF Deutschland. Angesichts der diesjährigen Trockenheit und den Ernteverlusten sei diese Verschwendung problematisch.

Brot wird mit Verpackung zu Tierfutter verarbeitet

Die Umweltorganisation kritisierte, dass es wie auch in anderen Bereichen der Lebensmittelverschwendung auch bei Backwaren nicht genügend belastbare Daten gebe. Laut Krüger seien es wohl die Finanzämter, die als einzige Behörde durch Gewinn- und Verlustangaben exakt sagen könnten, wie viel Backwaren produziert und weggeschmissen werden. Er forderte, die Daten transparenter zu machen sowie den Unternehmen klare Ziele zur Reduzierung der Produktion zu setzen. Da Lebensmittelüberschüsse wie die Backwarenretouren steuerlich als Verluste geltend gemacht werden, müsse der Staat auch ein finanzielles Interesse daran haben, die Überproduktion bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren, sagte Krüger. Doch auch Verbraucherinnen und Wirtschaft müssten umdenken.

Der Bericht kritisiert besonders, dass mindestens 400.000 Tonnen überschüssiger Waren pro Jahr zu Tierfutter verarbeiten werden. Laut WWF wird das Brot mitsamt den Verpackungen maschinell zerkleinert, von deren Rückständen es im Anschluss befreit wird. Es sei davon auszugehen, dass Plastikteilchen – insbesondere Mikroplastik – nicht vollständig entfernt werden. Dadurch könnte Plastik in die menschliche Nahrungskette gelangen.