Von dem Protest ein paar Hundert Meter weiter hat Donna Drimer noch nichts mitbekommen. In ihrem Laden auf dem Vernon Boulevard sieht es aus wie in einer Zeit vor Amazon und dem Internet. Ständer mit Glückwunschkarten stehen auf der einen Seite, Holzrahmen für Bilder auf der anderen; dazwischen gibt es Geschenkband, Schmuck und Kleidung, an den Wänden hängen Bilder und Zeichnungen. Es könnte sich auch um das Atelier einer Künstlerin handeln. Seit zehn Jahren betreibt Drimer den Geschenkeladen in Long Island City im New Yorker Bezirk Queens. Doch seit sich die Gegend zunehmend verändert und die Laufkundschaft ausbleibt, läuft das Geschäft nicht mehr gut. "Wenn ich nicht schon so lange dabei wäre und Stammkunden hätte, dann gäbe es mich vermutlich nicht mehr", sagt sie. Inzwischen bietet sie auch Onlineauktionen an, um über die Runden zu kommen. Jetzt soll neue Hilfe aus dem Internet kommen. Denn mit dem zukünftigen Nachbarn, hofft Drimer, soll es wieder aufwärtsgehen.

Seit wenigen Tagen steht fest, dass Amazon die Hälfte seines neuen Hauptquartiers in Queens errichten will. Mehr als ein Jahr hat die Suche gedauert, 238 Städte hatten sich beworben, 20 hatten es in die letzte Runde geschafft. Noch finden sich auf dem Vernon Boulevard zwischen 42. und 44. Straße vor allem Parkhäuser, leere Fabrikhallen oder Brachflächen. Bald aber will der Onlinehändler aus Seattle hier 25.000 Mitarbeiter beschäftigen. In den kommenden zwölf Monaten soll mit dem Bau begonnen werden. Den Zuschlag hat sich die Stadt einiges kosten lassen. Mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Steuererleichterungen und Zuschüssen soll Amazon in den kommenden zehn Jahren erhalten, anschließend könnten weitere 1,3 Milliarden folgen. Als Teil des Deals soll Amazon-Chef Jeff Bezos auch einen eigenen Hubschrauberlandeplatz bekommen.

Donna Drimer in ihrem Laden © Thorsten Schröder für ZEIT ONLINE

Im Gegenzug plant der Konzern eigene Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar und die Errichtung eines energieeffizienten Campus auf zunächst 371.000 Quadratmetern. Innerhalb von 15 Jahren soll die Fläche weiter wachsen, dann entspräche sie der Grundfläche von drei Empire State Buildings. Noch nie habe der Bundesstaat ein größeres Entwicklungsprojekt verabschiedet, erklärte ein sichtlich zufriedener Andrew Cuomo in dieser Woche. Der Gouverneur des Bundesstaates New York sagte, der Deal mit Amazon werde sich als "Geldmaschine" entpuppen. Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, sprach in seltener Einigkeit mit dem Gouverneur von einem "außerordentlichen Tag für Queens". Man habe hart verhandelt, versicherte er. Der Konzern habe versprochen, beim Bau zweier Schulen zu helfen, in die Infrastruktur zu investieren und an lokalen Jobmessen teilzunehmen. "Welcher Politiker würde dazu nein sagen?", meint auch Donna Drimer.



"Es sieht aus wie in Dubai"

Die Demonstranten auf dem Vernon Boulevard sehen wenig Grund zu feiern. Ein paar Dutzend sind an diesem Vormittag gekommen, um wenige Blocks vom künftigen Hauptquartier entfernt gegen die Pläne zu protestieren. Es sind vor allem Mitglieder der örtlichen Einzel- und Großhandelsgewerkschaft und Lokalpolitiker, auch ein paar Anwohner sind gekommen. Sie werfen Cuomo und de Blasio vor, ohne Grund Geschenke an den Konzern zu verteilen. Ihnen gegenüber stehen mindestens genauso viele Fernsehkameras und Reporter.

"Es sieht doch heute in Long Island City schon aus wie in Dubai oder Singapur", meint Mark Kingsley, der mit einigem Abstand zu dem Protest steht. Seit 32 Jahren lebt der Designer in New York, die steigenden Mieten haben ihn in dieser Zeit durch alle Stadtteile getrieben. Seit seiner Scheidung vor sechs Jahren lebt er in Queens. Allein in seinem Block entstünden gerade sieben neue Wohnhäuser, sagt Kingsley. Bettentürme nennt er sie, weil die Leute, die dort wohnten, nur zum Schlafen nach Long Island City kämen. Viele Wohnungen stünden außerdem leer oder gehörten Investoren, die auf steigende Preise spekulierten.

Von Manhattan ist es nur eine U-Bahn-Station bis nach Long Island City. Wer früher hier gewohnt hat, würde die Gegend wohl kaum wiedererkennen. Wo einst Parkhäuser, Fabrikhallen und Autowerkstätten das Straßenbild prägten, reihen sich heute zahlreiche gläserne Wohntürme am Ufer des East River entlang. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Einwohner von 66.000 auf 80.000 gestiegen. Viele sind aus Manhattan auf die andere Seite des Flusses gezogen, weil die Mieten auf dieser Seite niedriger sind. Niedrig ist allerdings relativ. Der Andrang hat die Preise pro Jahr um bis zu zwölf Prozent nach oben getrieben, eine Einzimmerwohnung kostet heute 2.500 bis 3.900 Dollar Miete im Monat.