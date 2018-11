Der Kurznachrichtendienst Twitter hat mehr als 10.000 gefälschte Accounts gelöscht, in denen zum Boykott der bevorstehenden Kongresswahl in den USA aufgerufen wurde. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass die Konten bereits Ende September und Anfang Oktober gelöscht worden seien.



Die entsprechenden Accounts hätten fälschlicherweise den Eindruck vermittelt, von den US-Demokraten eingerichtet worden zu sein. Wie das Online Magazin Techcrunchberichtete, richteten sich die Nachrichten der Profile an die wichtigen Wählergruppen, und ermutigte diese Am Wahltag zu Hause zu bleiben. Es waren Mitglieder des "Democratic Congressional Campaign Committee", Wahlhelfer der demokratischen Partei, die den Kurznachrichtendienst auf die Profile aufmerksam gemacht haben.



Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte Twitter Millionen von Accounts geschlossen, über die Falschinformationen vor allem mit Blick auf die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verbreitet worden waren. Anfang dieses Jahres mussten mehrere Millionen Profile gelöscht werden, die vermeintlich terroristische Nachrichten verbreiteten.

Auf Twitter sind den neusten Unternehmenszahlen zufolge monatlich 335 Millionen Nutzer aktiv.