Der Volkswagen-Konzern stockt seine Investitionen in die Elektromobilität und Digitalisierung in den kommenden fünf Jahren auf knapp 44 Milliarden Euro auf. Dies entspreche rund einem Drittel der Gesamtausgaben im Planungszeitraum 2019 bis 2023, teilte der Konzern nach Beratungen des Aufsichtsrats mit. Für die letzte Fünfjahresperiode hatte die Summe noch 34 Milliarden Euro betragen.

Man habe sich das Ziel gesetzt, das Innovationstempo zu erhöhen, sagte Vorstandschef Herbert Diess. Geprüft werde die Beteiligung an einer Batteriefertigung. Bereits bekannt geworden war, dass die VW-Werke in Hannover und Emden ab 2022 zu E-Auto-Fabriken werden. Dann ist auch eine zusätzliche Fabrik in Osteuropa geplant. Bereits in einem Jahr will VW mit der Produktion eines Elektroautos in Zwickau beginnen. Ab 2021 sollen dort sechs Modelle für drei Marken gebaut werden.

Die Passat-Produktion verlagert VW weg aus Deutschland in das tschechische Škoda-Werk Kvasiny. Für eine neue Fabrik in Osteuropa, in der für Škoda und Seat produziert werden soll, sucht der Konzern derzeit noch einen geeigneten Standort.

Der Aufsichtsrat beschloss außerdem, dass Unternehmenschef Diess künftig noch mehr Macht bekommen soll: Er übernimmt Mitte Januar 2019 die Kontrolle über den wichtigsten Markt China. Im täglichen Geschäft soll er dabei von Manager Stephan Wöllenstein unterstützt werden. Der derzeitige China-Chef Jochem Heizmann tritt in den Ruhestand.