Ein Gericht in Tokio hat die Untersuchungshaft für den Renault-Chef Carlos Ghosn um zehn Tage bis einschließlich 1. Januar verlängert. Die Verlängerung stützt sich auf einen neuen Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft erst am Freitag ausgestellt hatte. Er sitzt in einer kleinen Zelle in einer Haftanstalt im Norden Tokios ein.

Er und seine frühere rechte Hand Greg Kelly waren am 19. November in der japanischen Hauptstadt wegen Verdachts auf Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen worden. Zwischen 2011 und 2015 soll nur die Hälfte von Ghosns Einkommens deklariert worden sein.

Erst am Donnerstag hatte das Distriktgericht eine Verlängerung der Untersuchungshaft für Ghosn abgelehnt, eine Freilassung des Managers auf Kaution schien wahrscheinlich. Am Freitag wurde dann aber der neue Haftbefehl doch noch ausgestellt.



Dieser stützt sich auf den Verdacht, dass Ghosn einen persönlichen Investitionsverlust von 16 Millionen Dollar auf den Autobauer Nissan abgewälzt haben könnte. Ghosn hatte lange auch den japanischen Konzern geführt.

Berichten zufolge weist Ghosn auch den neuen Vorwurf zurück. Er argumentiere, es habe sich um legale Transaktionen gehandelt.

Die Staatsanwaltschaft erhob am 10. Dezember offiziell Anklage. Sie werfen Ghosn vor, er habe in den Jahren 2010 bis 2015 ein um fünf Milliarden Yen (rund 39 Millionen Euro) zu niedriges Einkommen deklariert. Zudem soll er sich persönlich an Firmenkapital des Autobauers Nissan bereichert haben.

Nissan und der japanische Autobauer Mitsubishi haben Ghosn als Verwaltungsratsvorsitzenden abgesetzt.Renault hält offiziell an Ghosn als Vorstandschef fest. Die Geschäfte führt vorläufig sein Stellvertreter Thierry Bolloré.