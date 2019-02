Die Gewinne des Autoherstellers Daimler sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das Ergebnis des Unternehmens sank um 29 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Die Profitabilität der Pkw-Sparte hatte 2018 unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China und Auslieferungsstopps bei einzelnen Dieselmodellen gelitten.

"Damit können und wollen wir nicht zufrieden sein", sagte der scheidende Konzernchef Dieter Zetsche. Das Unternehmen habe deshalb begonnen, "umfassende Gegenmaßnahmen zu erarbeiten". Wie genau die aussehen sollen, ließ Zetsche zunächst offen. Ein Stellenabbau sei aber nicht geplant, sagte ein Sprecher.



Schon im vergangenen Jahr hatte Daimler angekündigt, wegen hoher Entwicklungsinvestitionen in der Pkw-Sparte bis 2021 vier Milliarden Euro an Kosten sparen zu wollen. Hintergrund sind unter anderem die hohen Investitionen in die neuen Elektromodelle. In diesem Jahr kommt das erste Auto der neuen Marke EQC auf den Markt.

Die Erlöse konnte Daimler vor allem dank der Lastwagensparte um zwei Prozent auf 167,36 Milliarden Euro steigern. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) sank um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro.

Daimler kürzt Prämie für Beschäftigte

Die Dividende wurde aufgrund des Gewinnrückgangs um 40 Cent auf 3,25 Euro je Aktie gekürzt. Auch die rund 130.000 Tarifmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Deutschland erhalten dieses Mal einen geringeren Bonus von 4.965 Euro nach 5.700 Euro 2018.

2019 erwartet Daimler hingegen, dass neben Absatz und Umsatz auch der operative Gewinn leicht steigt. Bei der wichtigen Umsatzrendite in der Pkw-Sparte, die den Anteil vom operativen Gewinn am Umsatz anzeigt, rechnet Daimler mit Werten zwischen sechs und acht Prozent.