Nach der verheerenden Schlammlawine an einem Staudamm des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale hat das Unternehmen die Umgebung eines weiteren Staudamms aus Sicherheitsgründen evakuiert. Der Schritt erfolge nach Untersuchungen von Spezialisten, teilte Vale am Samstag mit. Der betroffene Staudamm befindet sich in der Eisenerzmine Mar Azul in Nova Lima im Bundesstaat Minas Gerais.

Im selben Bundesstaat waren nach einem Dammbruch an einer Vale-Eisenerzmine nahe dem Ort Brumadinho Ende Januar hunderte Menschen von einer Schlammlawine begraben worden. Bislang wurden 166 Leichen geborgen, für 147 Vermisste gibt es keine Hoffnung mehr. Im November 2015 waren bei einem weiteren Dammbruch in einer Vale-Mine 19 Menschen getötet worden, Millionen Kubikliter Klärschlamm lösten die schlimmste Umweltkatastrophe in der Geschichte Brasiliens aus.

Die brasilianische Polizei ermittelt, wer für die Katastrophe verantwortlich ist. Neben Vale-Mitarbeitern waren auch zwei Angestellte des deutschen TÜV Süd festgenommen worden; das deutsche Unternehmen hatte im September 2018 die Sicherheit des Staudamms überprüft.

Dammbruch in Brasilien - Proteste gegen Bergbaukonzern Vale Nach dem Dammbruch an einem Bergwerk in Brasilien machen Angehörige der Opfer das Unternehmen Vale verantwortlich. Bei dem Unglück waren mindestens 65 Menschen gestorben. © Foto: Pilar Olivares/Reuters

Von der Evakuierung betroffen sind etwa 200 Menschen. Vor anderthalb Wochen waren etwa 500 Anwohner zweier weiterer Minen in Sicherheit gebracht worden. Eine der Minen gehörte Vale, die andere dem Unternehmen AcelorMittal.