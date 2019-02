Die "Elsflether Werft", in der das Schulschiff der deutschen Marine "Gorch Fock" liegt, ist offenbar zahlungsunfähig. Die Geschäftsführung des Unternehmens will am Mittwoch bei Gericht Insolvenz anmelden. Das geht aus einer Berichterstattung des ARD-Hauptstadtstudios hervor. Nach einem Termin der Geschäftsführung der Werft im Verteidigungsministerium hieß es, die Werft habe Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Mehrere Unterauftragnehmer hätten seit mehreren Monaten von dem Unternehmen kein Geld mehr erhalten.

Wie es nach einer möglichen Insolvenzanmeldung weiter geht, ist offen. Nicht zwingend musss das Unternehmen aufgelöst werden. Möglich wäre auch, dass Unternehmensleitung und Gläubiger sich verständigen und der Geschäftsbetrieb weitergeht. Das Verteidigungsministerium hatte angekündigt, eine Entscheidung darüber, ob die Gorch Fock weitergebaut werden soll, erst in den kommenden Wochen zu fällen, berichtet die ARD.



In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Kostensteigerungen bei der Sanierung der Gorch Fock gegeben. Im Dezember ordnete die Marine einen Zahlungssstopp an. Bisher sind fast 70 Millionen Euro für die Sanierung aufgewendet worden. Die Gesamtkosten werden inzwischen auf 135 Millionen Euro beziffert.

Die Elsflether Werft gehört einer Stiftung. Die Justizbehörde Hamburg hatte den Vorstand der Werft abberufen. Ihm wird Pflichtverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte mit Ermittunlunge begonnen und daraufhin war auch die Geschäftsführung Ende Januar ausgetauscht worden.



Nach einem Bericht der Düsseldorfer Rheinischen Post seien zudem Beanstandungen des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2003 aufgetaucht. Danach haben sich die Kosten für die Arbeiten, die das Schiff für weitere 25 Jahre fit machen sollten, von 11,5 im Jahr 2000 auf 21,4 Millionen Euro fast verdoppelt. Was dem Verteidigungsministerium hätte auffallen können. Auch die 2016 gestartete erneute Grundsanierung für ursprünglich 9,8 Millionen verteuerte sich zunächst auf 35 und inzwischen auf 135 Millionen Euro.

Der Linken-Abgeordnete Matthias Höhn nennt die Gorch-Fock-Sanierung im Gespräch mit der Zeitung eine "Posse und Politikversagen zugleich". Für ihn sei es unglaublich, dass die Werft immer wieder beauftragt wurde, obwohl ihre Reparaturen immer deutlich teurer geworden seien. Für den aktuellen Sanierungsauftrag hätten sich vier weitere Werften beworben, die nach Auskunft des Ministeriums alle fähig gewesen seien, die Instandhaltung durchzuführen.

Am Mittwoch wollen Haushalts- und Verteidigungsausschuss offenbar klären, wie es mit dem Dreimaster weitergeht.