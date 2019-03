Der Elektroauthersteller Tesla will ab der kommenden Woche die Preise für mehrere Modelle um durchschnittlich drei Prozent erhöhen. Angehoben werden nach Angaben des Unternehmens die Preise für die teureren Varianten des Modell 3, Modell S und Modell X. Der Basispreis von 35.000 US-Dollar für das neue Volumenmodell Modell 3 soll beibehalten werden.



Das Unternehmen hatte eigentlich vor, durch Filialschließungen Kosten einzusparen. Dazu hatte Tesla-Chef Elon Musk Ende Februar bekannt gegeben, einen Großteil der Geschäfte zu schließen und den Verkauf nur noch online abzuwickeln. Nun sollen doch mehr Läden geöffnet bleiben. Dadurch könnten aber weniger Kosten eingespart werden, weshalb eine Preiserhöhung notwendig sei: "Wir werden nur etwa halb so viele Läden schließen, aber auch die Kostensenkungen sind dadurch nur in etwa halb so hoch", teilte Tesla mit.



Der Plan, den Verkauf nur noch online abzuwickeln, bleibe bestehen. In den Geschäften sollen potenzielle Kundinnen und Kunden nur mehr angeleitet werden, eine Bestellung auf dem Smartphone vorzunehmen. Fahrzeuge für Probefahrten sollen entgegen Musks Ankündigung weiterhin bereitstehen.

Ein Teil der Geschäfte, die bereits geschlossen wurden, soll nun wiedereröffnet werden, allerdings mit weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Tesla betreibt im Gegensatz zu anderen Herstellern Autohäuser selbst, statt den Verkauf an Franchiseunternehmen zu übertragen.



In Deutschland hat der US-Elektroautohersteller nach eigenen Angaben aktuell zwölf Filialen und sieben Servicecenter.