Die isländische Billigfluglinie Wow Air hat ihren Betrieb eingestellt. "Alle Wow-Air-Flüge werden gestrichen", teilte die Airline auf ihrer Website mit. Die Entscheidung betrifft die Verbindungen zwischen Islands Hauptstadt Reykjavík und 26 vorrangig europäischen und nordamerikanischen Städten. In Deutschland flog Wow Air bislang Frankfurt am Main und Berlin-Schönefeld an.

Wenige Stunden zuvor hatte die Airline bereits mitgeteilt, ihre Flugzeuge bis auf Weiteres am Boden zu lassen. Man befinde sich in der Endphase von Kapitalverhandlungen mit Investoren, hieß es zur Begründung. Bis alles finalisiert sei, würden alle Flüge ausgesetzt.



Die Fluggesellschaft hatte in den vergangenen Tagen Gespräche mit Icelandair geführt, nachdem Verhandlungen mit dem Risikokapitalgeber Indigo Partners abgebrochen worden waren. Icelandair hatte im vergangenen Jahr ein Übernahmeangebot an Wow Air zurückgezogen. Im Dezember 2018 hatte Wow Air angekündigt, seine Flugzeugflotte von 20 auf elf Flugzeuge zu verkleinern und das Personal um 111 Stellen auf rund 1.000 Angestellte zu verringern.

Die Einstellung des Flugbetriebs dürfte größere Auswirkungen auf die wichtige Tourismusbranche in Island haben. Rund zwei Millionen Touristinnen und Touristen besuchten die Insel mit den knapp 350.000 Einwohnern im Jahr 2017.