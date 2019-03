Die kanadische Regierung lässt ein Verfahren gegen die Finanzchefin des chinesischen IS-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, zu. Es geht um die Frage, ob sie an die USA ausgeliefert werden darf. Das US-Justizministerium hat Anklage gegen Meng, ihr Unternehmen und zwei Tochterfirmen erhoben. Die Behörde wirft ihnen in 13 Anklagepunkten unter anderem vor, Geschäfte mit dem Iran gemacht und dadurch gegen Sanktionen verstoßen zu haben. Außerdem soll Meng bei Banken falsche Angaben gemacht haben. Hinzu kommen Vorwürfe der Geldwäsche und Industriespionage.

Kanada hatte die Chinesin am 1. Dezember auf Bitten der USA festgenommen. Der Fall hat die chinesisch-kanadischen Beziehungen ernsthaft belastet; China bestellte den kanadischen und den US-amerikanischen Botschafter ein.



Meng kam gegen Kaution und unter strengen Auflagen zunächst frei; so darf sie Vancouver nicht verlassen. Am 6. März hat sie einen Gerichtstermin; dann soll ein Datum für die Anhörung wegen des Auslieferungsersuchens festgesetzt werden. Letztlich liegt die Entscheidung über eine Auslieferung beim kanadischen Justizminister.

Meng beharrt laut ihrem Anwalt David Martin auf ihrer Unschuld. Er äußerte sich enttäuscht und schrieb, die Vorwürfe der USA seien politischer Natur und stellten in Kanada keine Straftaten dar. Auch die chinesische Botschaft in Ottawa äußerte sich unzufrieden. Es handele sich um "politische Verfolgung eines chinesischen High-Tech-Unternehmens", schrieb sie. Ähnlich hatte sich auch Mengs Vater geäußert, Huawei-Gründer Ren Zhengfei.

Experten halten Anschuldigungen für übertrieben

Sicherheitsexperten halten die Spionagevorwürfe gegen den Konzern für unbegründet. Die USA haben wiederholt vor möglichen Hintertüren in Huawei-Geräten gewarnt, die für Spionage oder Schlimmeres genutzt werden könnten. Bei der Umstellung auf den neuen Mobilfunkstandard 5G rät die US-Regierung daher allen Ländern, Huawei auszuschließen. Andernfalls drohen die USA indirekt mit Sanktionen: Mike Pompeo sagte, dies würde nicht nur die geheimdienstliche Kooperation mit den USA gefährden, sondern könne auch eine Verlegung von US-Militärstützpunkten zur Folge haben. Die Botschaft dürfte unter anderem den Nato-Partnern Polen und Tschechien gegolten haben, die bisher stark auf Huawei setzen.

Die US-Regierung befürchtet, dass Huawei die eigenen Produkte mit Software versieht, die chinesische Geheimdienste nutzen könnten, um Datenverkehr abzugreifen oder Störmanöver zu starten. Wenn die Chinesen die globalen Systeme manipulieren wollten, würden sie das jedoch unabhängig von der Art der verwendeten Ausrüstung tun, sagt Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin.

Auch Priscilla Moriuchi, die bis 2017 beim US-Geheimdienst NSA für Ostasien zuständig war, bezeichnet die Gefahr durch Hintertüren in Huawei-Geräten als "nahezu null" - und zwar gerade "wegen der Möglichkeit, dass sie entdeckt würden". Denn wäre eine solche Verstrickung nicht mehr zu leugnen, dürfte dem Unternehmen erheblicher wirtschaftlicher Schaden drohen. In ihrer Zeit bei der NSA habe sie gemeinsam mit Kollegen Huawei-Produkte überprüft, dabei aber nie irgendwelche Hinweise auf entsprechende Manipulationen gefunden, sagt Moriuchi, die heute für das IT-Sicherheitsunternehmen Recorded Future arbeitet.

Die Regierungen in Europa sind angesichts der Zweifel bisher nicht auf den Kurs der Amerikaner eingeschlagen. Doch der Druck aus den USA steigt. Der für Cybersicherheitspolitik zuständige US-Diplomat Robert Strayer sagte am Dienstag auf dem Mobile World Congress in Barcelona, mit einem Gesetz von 2017 zwinge die Kommunistische Partei Chinas "ihre Bürger und Unternehmen zur Mitwirkung an Geheimdienst-Aktivitäten". Auch Huawei sei somit verpflichtet, Anweisungen der Regierung zu befolgen. Auf Nachfrage von Reportern führte Strayer aber nicht aus, warum etwa Router oder Funkstationen von Huawei für Missbrauch anfälliger seien als die der Konkurrenz.

Gegründet wurde das chinesische Unternehmen 1987 von einem ehemaligen Militäringenieur. In der breiten Öffentlichkeit ist es heute vor allem für seine Smartphones bekannt. Im Geschäftsfeld Kommunikationsausrüstung löste Huawei im Jahr 2017 den schwedischen Konkurrenten Ericsson als Weltmarktführer ab. Nach eigenen Angaben beliefert das Unternehmen heute 45 der 50 weltweit größten Telekommunikationsanbieter und hat mit 30 Betreibern Verträge für Tests mit dem 5G-Standard.