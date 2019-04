Einen Tag nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank hat die Deutsche Bank die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr gedämpft. "Wir erwarten, dass unsere Erträge im Jahr 2019 im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr bleiben werden", teilte Deutschlands größte Privatbank mit (pdf). Anfang Februar hatte Vorstandschef Christian Sewing noch eine leichte Steigerung angepeilt.

Im ersten Quartal 2019 verdiente das Unternehmen mit 201 Millionen Euro demnach gut 80 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Kreditvolumen im Geschäft mit reichen Kunden und bei Investmentfonds lag bei rund zehn Milliarden Euro. Der Umsatz ging hingegen um rund neun Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zurück, verursacht insbesondere durch einen Einbruch im Aktienhandel.

"Unser Ergebnis im ersten Quartal zeigt die Stärke unseres Kundengeschäfts", sagte Sewing. Die Bank sei bei Krediten und Einlagen gewachsen und habe das verwaltete Vermögen wieder steigern können. "Unsere Disziplin bei den Kosten half uns niedrigere Erträge auszugleichen. Wir sind auf einem sehr guten Weg, unser Kostenziel von 21,8 Milliarden Euro für das Jahr 2019 zu erreichen." Auch an seinem Ziel, die Eigenkapitalrendite auf mehr als vier Prozent zu steigern, hält der Bankchef demnach fest. Nach den geplatzten Fusionsgesprächen will sich die Bank den Angaben nach nun auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Bei künftigen Verhandlungen über Fusionen von Geldhäusern will sich die Bank aber wieder beteiligen.

Finanzbranche - Keine Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank Nach sechs Verhandlungswochen stoppen die beiden größten deutschen Banken ihre Fusionspläne. Die Umsetzungsrisiken der Zusammenlegung seien größer als der Mehrwert. © Foto: Arne Dedert

Commerzbank und Deutsche Bank hatten ihre Gespräche über eine mögliche Fusion am Donnerstag nach rund sechs Wochen abgebrochen. Wie die beiden Häuser mitteilten, kamen die jeweiligen Vorstände nach gründlicher Prüfung zu dem Ergebnis, dass ein Zusammenschluss keinen ausreichenden Mehrwert bietet – Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen seien dafür zu hoch. Eine Fusion zu einer neuen Großbank hätte vor allem die Auslandsgeschäfte heimischer Konzerne und Unternehmen begleiten können, was nach Einschätzung von Experten für die stark exportabhängige deutsche Wirtschaft große Bedeutung gehabt hätte.