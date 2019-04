Nach dem Flugverbot für die Boeing-Maschine 737 Max kürzt der US-Konzern die Produktion der Reihe um fast 20 Prozent. Von Mitte April an würden monatlich nur noch 42 statt bisher 52 dieser Maschinen hergestellt, teilte Boeing am Freitag mit. Boeing-Chef Dennis Muilenburg sagte, der Konzern wisse inzwischen, dass eine Reihe von Ereignissen zu den zwei Abstürzen in den vergangenen Monaten geführt hätten. Die irrtümliche Aktivierung einer Software, die einen Strömungsabriss verhindern und die Flugzeugnase automatisch absenkt, sei das verbindende Glied bei beiden Unglücken.

Obwohl "vorübergehend" weniger produziert werde, wolle Boeing keine Stellen streichen, führte Muilenburg aus. Das Unternehmen werde sich zudem bemühen, die finanziellen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Vor dem Absturz in Äthiopien hatte Boeing noch geplant, die Produktion der Bestseller-Maschinen im Juni auf 57 Stück im Monat erhöhen. Stattdessen liefert er jetzt gar keine 737 Max aus.

Nach den Unglücken im Oktober 2018 in Indonesien und im März 2019 in Äthiopien, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen, waren weltweit Startverbote für die Boeing-Serie erlassen worden. Die Flugzeuge können derzeit nicht ausgeliefert werden und es drohen Stornierungen. Weil die Unfallursachen und die Probleme mit der Steuerungssoftware und einem anderen Programm noch nicht geklärt sind, ist momentan unklar, wann die Aufsichtbehörden die 737-Max-Maschinen wieder in die Luft lassen.



Der ersten offiziellen Untersuchung zufolge hielten sich die Piloten in beiden Fällen strikt an die Vorschriften von Boeing, bekamen ihre Maschine aber nicht unter Kontrolle. Nach dem Absturz in Äthiopien hatte es Hinweise gegeben, dass eine Software zur Kontrolle des Aufstiegswinkels der Besatzung Schwierigkeiten bereitet hatte. Ethiopian Airlines erklärte, die Maschine sei mehrmals in den Sturzflug geraten. Das dabei in die Kritik geratene MCAS-System sorgt für ein automatisches Absenken der Flugzeugnase bei Strömungsabriss. Boeing hatte nach dem Absturz in Indonesien eine Anleitung herausgegeben, wie die Software abgestellt wird. Eine Notfallrichtlinie der US-Luftfahrtaufsicht FAA folgte.

Boeing will den vermuteten Defekt mit einem Software-Update beheben, das aber auf die kommenden Wochen verschoben wurde. Boeing-Chef Muilenburg sagte am Freitag, bei der Aktualisierung des Programms gebe es Fortschritte, "damit es nie wieder zu solchen Unfällen" komme. Im Konzern werde zudem eine Kommission gebildet, die die Entwicklung von Flugzeugen unter die Lupe nehmen und Verbesserungsvorschläge vorlegen soll.