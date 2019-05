In Baden-Württemberg haben 176 Polizisten und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, der Steuerfahndung und des Landeskriminalamtes mehrere Standorte von Porsche durchsucht. Es geht um den Verdacht auf Bestechung und Untreue.



Nach Informationen der Staatsanwaltschaft legen die bisherigen Ermittlungen den Verdacht nahe, dass ein Beamter des Konzernprüfungsamtes Stuttgart bei laufender Betriebsprüfung geheime Informationen an einen Steuerberater der Porsche AG weitergegeben hat. Im Gegenzug soll der Mann Vorteile angenommen haben.



Des Weiteren bestehe der Verdacht, dass ein ehemaliges Mitglied des Betriebsrates unverhältnismäßig hohe Vergütungen erhalten habe. In Verbindung damit könnten sich weitere Mitarbeiter des Konzerns – darunter auch Führungskräfte – wegen Untreue strafbar gemacht haben. Dem ehemaligen Betriebsrat selbst werde nichts angelastet. Die beiden Sachverhalte bestünden voneinander unabhängig, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart.



Bei der Razzia wurden nach Polizeiangaben Büroräume von Porsche in Stuttgart und Weissach durchsucht. Auch im Konzernprüfungsamt, der Kanzlei des Steuerberaters und in Privatwohnungen in den Landkreisen Karlsruhe und Pforzheim sowie im Ostalbkreis seien Unterlagen und Datenträger sichergestellt worden. Ein Porsche-Sprecher bestätigte die Ermittlungen und sagte, der Autohersteller kooperiere vollumfänglich mit den Behörden.