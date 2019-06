Der Chemiekonzern BASF hat angekündigt, bis Ende 2021 weltweit 6.000 Stellen abzubauen. 3.000 davon sollen auf Deutschland entfallen, der Großteil auf Ludwigshafen, wie das Unternehmen mitteilte. Erforderlich werde diese Maßnahme durch schlankere Strukturen und vereinfachte Prozesse in der Verwaltung, in Serviceeinheiten und anderen Unternehmensbereichen.



BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt, er sitzt in Ludwigshafen am Rhein. Nach eigenen Angaben beschäftigt er 122.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 39.000 davon sind in Ludwigshafen tätig.

Das Management von BASF hatte im Herbst 2018 ein neues Sparprogramm initiiert: Ab 2021 soll es dadurch möglich sein, jährlich zwei Milliarden Euro zum operativen Gewinn vor Steuern und Zinszahlungen beizutragen. Im Rahmen dieses Programms sollen Service und Verwaltung effizienter gestaltet werden, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens. Dadurch würden jedoch Arbeitsplätze entfallen. Der Konzern habe es sich zum Ziel gesetzt, das eigene Portfolio zu verändern und das globale Profil zu schärfen – erste Anpassungen der neuen Konzernstruktur sollen Anfang Januar 2020 in Kraft treten.



"Wir werden uns beim Aufbau der neuen Organisation darauf konzentrieren, konsequent Synergien zu heben, Schnittstellen zu reduzieren und mehr Flexibilität und Kreativität zu ermöglichen", sagte BASF-Chef Martin Brudermüller. "Wir werden unsere Organisation weiterentwickeln, um effektiver und effizienter zu arbeiten."

Im vergangenen Jahr hatte BASF bei einem Umsatz von knapp 63 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 4,7 Milliarden Euro verbucht. Der sogenannte bereinigte Betriebsgewinn lag sogar nur bei 1,7 Milliarden Euro – ein Minus von 25 Prozent.

Auf das Geschäft von BASF wirke sich auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China aus. "Wir befinden uns insgesamt in einem schwierigeren Fahrwasser, als wir das im Februar erwartet haben", hatte Finanzchef Hans-Ulrich Engel erst kürzlich gesagt.