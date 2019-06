In den USA hat die Deutsche Bank den ersten Teil des jährlichen Belastungstests für große Geldhäuser bestanden. Allen 18 teilnehmenden Finanzfirmen wurde von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine krisenfeste Kapitalausstattung bescheinigt. "Die Ergebnisse bestätigen, dass unser Finanzsystem belastbar ist", teilte Fed-Vize Randal Quarles am Freitag in Washington mit.

Bei der US-Tochter der Deutschen Bank (US DB) kam die Fed zu dem Schluss, dass Kapitaldecke und Verschuldungsquote auch bei einem längeren, sehr negativen wirtschaftlichen Szenario über neun Quartale hinweg keine kritischen Werte erreichen würden. Die Bank teilte mit, dass die von den Aufsichtsbehörden geforderten Mindestwerte erheblich übertroffen wurde.

Wirklich spannend wird es für die Deutsche Bank allerdings erst kommenden Donnerstag, wenn die Fed die Ergebnisse des zweiten und ausführlicheren Teils des Stresstests veröffentlicht. Ihm mussten sich nur ausländische Banken unterziehen. Er gilt als die größere Hürde. Hier könnte die US DB zum vierten Mal durchfallen. Im vergangenen Jahr war sie das einzige Institut, das ihn nicht bestand.

Bankmanager rechnen in jedem Fall mit Auflagen

Führende Manager des Instituts rechneten mit Auflagen für die US-Investmentbank-Tochter, selbst wenn diese die Belastungsprobe bestehen sollte. Die Manager gingen davon aus, dass die Fed es den Investmentbankern weiterhin verbieten werde, der deutschen Konzernmutter Geld ohne vorherige Genehmigung zu überweisen, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht zum Freitag. Zudem erwarteten sie, dass die Fed die US DB dazu anhalten werde, ihr System zur Überprüfung von Geschäften und Risiken weiter zu verbessern.

Demnach hofft die Bankführung, dass die US DB den Stresstest dieses Mal unter Vorbehalt besteht, nachdem ihr Risiko-Management und ihre Kapitalplanung verbessert worden waren. Nach etlichen Gesprächen mit Fed-Vertretern in den vergangenen Monaten seien die Bankmanager jetzt zuversichtlicher. Die Notenbank habe allerdings noch nicht abschließend entschieden. Deshalb sei es weiterhin möglich, dass die US DB nach 2015, 2016 und 2018 ein viertes Mal durchfallen könnte.

Die US-Notenbank unterzieht die größten Geldhäuser anhand simulierter Krisenszenarien Belastungsproben, um ihre Kapitalpolster zu prüfen. Nach den schlechten Erfahrungen in der letzten großen Finanzkrise

Bei dem Test simuliert die Fed, wie sich ein extremer Wirtschaftsabschwung samt massivem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf die Kapitalpolster der Banken auswirken würde und auf ihre Fähigkeit, Unternehmen und Haushalten Geld zu leihen. Solche Simulationen werden seit der Finanzkrise 2008/09 regelmäßig von den Aufsehern in vielen Ländern durchgespielt – in Deutschland und Europa von der Europäischen Zentralbank (EZB). Damit soll sichergestellt werden, dass die Kreditvergabe bei einem Finanzmarkt-Crash nicht abrupt ins Stocken gerät und Banken nicht wieder mit Steuergeld gerettet werden müssen.

Die Deutsche Bank gehört zur Gruppe von Instituten, die von den Aufsehern wegen ihrer Größe, ihrer Vernetzung innerhalb des Finanzsystems und wegen ihrer Geschäfte besonders kritisch unter die Lupe genommen werden. Während bei dem US-Test die ausländischen Banken die volle Prüfung absolvieren mussten, hat die Fed die heimischen Häuser in diesem Jahr erstmals vom qualitativen Teil des Tests befreit: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan und die Bank of America wurden damit weniger hart angepackt als die Konkurrenz.