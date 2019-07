Volkswagen hat in der Branchenflaute ein gutes zweites Quartal hinter sich und mehr Gewinn erzielt als erwartet. Der operative Gewinn vor Sondereinflüssen stieg im ersten Halbjahr um 1,9 Milliarden Euro auf 10 Milliarden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Rendite sank binnen Jahresfrist auf 8 (8,2) Prozent.

Der Umsatz bei Deutschlands größtem Hersteller kletterte im Vorjahresvergleich trotz geringerer Auslieferungen um 6,6 Prozent auf 65,2 Milliarden Euro, wie VW mitteilte. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis ging zwar um 8,1 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro zurück, lag damit aber über den Erwartungen von Analystinnen. Die entsprechende Marge betrug 7,9 Prozent, was im derzeitigen Branchenumfeld vergleichsweise viel ist.

Gut lief es insbesondere beim Sportwagenbauer Porsche sowie den Lkw-Herstellern Scania und MAN, die alle zum VW-Konzern gehören. Aber auch die Kernmarke VW Pkw steigerte den operativen Gewinn. Bei Audi sank der Gewinn dagegen um eine halbe Milliarde auf 2,3 Milliarden Euro.

Das Gesamtunternehmen verdient dabei vor allem am steigenden Anteil der teureren SUV-Modelle. Unter dem Strich stieg der Gewinn um fast ein Viertel auf 4,12 Milliarden Euro. Vor einem Jahr hatte die Dieselaffäre mit 1,6 Milliarden Euro belastet.

Viele Probleme in der Autobranche

Mit den guten Zahlen hob sich Volkswagen von anderen Autoherstellern wie BMW und Daimler ab, wo zuletzt Gewinnwarnungen herausgegeben wurden. Auch US-Elektroautohersteller Tesla hat überraschend hohe Verluste im zweiten Quartal gemeldet. Der japanische Renault-Partner Nissan Motor streicht nach einem heftigen Gewinneinbruch im ersten Geschäftsquartal weltweit rund 12.500 Stellen. Das teilte der Autobauer mit.

Gleich zweimal hat der neue Daimler-Chef Ola Källenius in den vergangenen Wochen die Aussichten zurückfahren müssen. Insgesamt mehr als vier Milliarden Euro an Sonderkosten musste der Autohersteller verbuchen, unter anderem wegen mutmaßlich manipulierter Dieselfahrzeuge. Es ist der erste Daimler-Verlust seit dem Finanzkrisenjahr 2009.



Auch BMW war zu Jahresbeginn in die roten Zahlen gerutscht, allerdings vorwiegend wegen einer Rückstellung für eine drohende EU-Kartellstrafe. Dennoch hat BMW ein Sparprogramm eingeläutet, das über die nächsten vier Jahre insgesamt zwölf Milliarden Euro einsparen soll.



Die Konjunktur in der gesamten Branche ist nicht gut, die Problemliste lang: der Handelsstreit zwischen USA und China, der drohende ungeregelte Brexit sowie eine abflauende Nachfrage in Europa, den USA und vor allem in China. Hinzu kommen hohe Kosten für die Entwicklung von Elektroantrieben und -modellen sowie für das autonome Fahren.