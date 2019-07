BMW-Chef Harald Krüger will sein Amt im April 2020 auslaufen lassen. Das teilte der Konzern in München mit. Über die Nachfolge werde der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli beraten.



Er wolle sich "beruflich neu orientieren", sagte Krüger. Bis zu einer Entscheidung werde Krüger sein Amt unverändert ausüben. Zuletzt hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass der Aufsichtrat den Vertrag von Krüger nicht verlängern werde.

Der 53-Jährige steht seit vier Jahren an der Spitze des Münchner Autoherstellers. Er war im Mai 2015 zum Nachfolger von Norbert Reithofer berufen worden, der an die Spitze des Aufsichtsrats wechselte und jetzt einen Nachfolger für Krüger suchen muss.