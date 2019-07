In welchem Umfang einzelne Regionen von dem Stellenabbau betroffen sind, will die Deutsche Bank erst zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Einige Mitarbeiter bekamen den am Sonntag abgesegneten Strategieschwenk aber bereits am Montag zu spüren: In Asien etwa begann die Kündigungswelle am Montagmorgen, in Hongkong und Singapur wurden ganze Teams entlassen. "Die halbe Etage ist weg und die anderen warten nur darauf, dass sie einbestellt werden", sagte ein Aktienhändler in Hongkong. Er sei zusammen mit anderen gekündigten Kollegen direkt aus dem Gebäude geführt worden. Auch in London und den USA begann der Abbau.

Vermutlich betrifft der Stellenabbau neben Asien vor allem die Niederlassungen in London und New York, wo die verkleinerte Investmentbank ihre wichtigsten Standorte hat. Die Gewerkschaft ver.di forderte den Konzern auf, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten und den Personalabbau sozialverträglich zu gestalten.

Ende März 2019 hatte das Geldinstitut auf Vollzeitkräfte umgerechnet weltweit knapp 91.500 Mitarbeiter, davon gut 41.500 in Deutschland. Im Nordamerikageschäft, das vorwiegend aus den USA gesteuert wird, kam die Bank Ende vergangenen Jahres auf 9.275 Vollzeitstellen.