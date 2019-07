Nach dem Bundeskartellamt untersucht auch die EU-Kommission die Geschäftspraktiken des US-Unternehmens Amazon im Umgang mit Händlern. Gegen das US-Unternehmen werde eine Untersuchung wegen eventuellem wettbewerbswidrigen Verhalten auf seiner Verkaufsplattform eingeleitet, teilte die EU-Kommission mit.



Amazon habe als Plattform eine doppelte Funktion, hieß es. Zum einen verkaufe das Unternehmen selbst als Einzelhändler Produkte auf seiner Internetseite. Zum anderen stelle es einen sogenannten Marketplace zur Verfügung, über den andere Händler ihre Waren direkt an Kunden verkaufen könnten. Dabei sammele Amazon laufend Daten über die Produkte der anderen Anbieter und das Kundenverhalten.



Nach ersten Erkenntnissen der Kommission scheine Amazon "wettbewerbssensible Informationen über Händler, ihre Produkte und die von den Händlern auf der Plattform vorgenommenen Transaktionen zu nutzen". Die Kommission wollte nun vor allem der Frage nachgehen, ob und wie die Nutzung dieser Daten den Wettbewerb einschränkt. Dazu wollen sie unter anderem die Standardvereinbarungen zwischen Amazon und den anderen Händlern auf dem Marketplace zu prüfen.



Verfahren des Bundeskartellamts eingestellt

In einem getrennten Verfahren des Bundeskartellamtes wegen der Geschäftsbedingungen auf dem Marketplace hatte der US-Onlineversandhändler zuvor eingelenkt. Amazon sagte zahlreiche Änderungen im Umgang mit den Händlern auf der Internethandelsplattform zu, die am 16. August in Kraft treten sollen. Das deutsche Kartellamt stellte daraufhin das Verfahren gegen den US-Konzern ein.

Der Marketplace – also die Plattform für Waren von Drittanbietern – ist für Amazon immens wichtig. Nach Firmenangaben stammen 58 Prozent des weltweit über Amazon erwirtschafteten Bruttowarenumsatzes von den dort aktiven Händlern.