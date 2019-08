Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat einen Zwölfpunkteplan für eine umweltfreundlichere Automobilindustrie vorgestellt. Darin fordert sie unter anderem ein Verkaufsstopp von besonders klimaschädigenden SUV-Modellen und von der Politik entsprechende gesetzliche Vorgaben. "Da die Autokonzerne von sich aus nicht umsteuern, fordern wir die Bundesregierung auf, den Ausstieg aus dem Verbrenner 2025 zu beschließen und so ein klares Signal an die Autokonzerne zu senden", sagte Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH.



Die Umwelthilfe verurteilte vor allem, dass die deutschen Autokonzerne wie nie zuvor auf klimaschädliche Stadtgeländewagen setzen. Sie lieferten sich einen regelrechten Wettbewerb um das größte Modell, schreiben die DUH-Experten. So passten die neuesten Modelle nicht mehr in normale Parkbuchten und belegen in der Stadt oft zwei Parkplätze. Zuletzt, so die Umweltschützer, habe Mercedes mit seinem 5,21 Meter langen GLS neue Maßstäbe gesetzt: Das Auto sei zu breit für Waschstraßen – und müsse seine Räder dort nach innen einknicken.

"Was für den Revierförster in Berchtesgaden"

Die DUH fordert deshalb einen radikalen Modellwechsel und einen freiwilligen Stopp der Entwicklung neuer, schwerer SUV-Modelle. "Immer größere und durstigere Geländefahrzeuge sind eine Kampfansage an die Mobilitätswende und sollten zukünftig dem Revierförster in Berchtesgarden vorbehalten sein", sagte der Bundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch.

Seine Organisation warf der Branche zudem vor, die Signale aus dem Ausland zu missachten oder misszuinterpretieren. So habe etwa die ehemals weltgrößte Automesse IAA in Frankfurt ihre Zugkraft für ausländische Autohersteller verloren. Dass immer weniger und vor allem kaum innovative Firmen auf der Messe vertreten sind, zeige doch eindeutig "das zunehmende Desinteresse internationaler Automärkte an den veralteten und übermotorisierten Verbrennern".

Als weiteren Beleg für "die Dramatik des aktuellen Niedergangs der deutschen Automobilhersteller mit mehr als 800.000 Arbeitsplätzen" sieht die DUH eine weitere Statistik: Unter den weltweit zwanzig meistverkauften Elektrowagen des Jahres 2018 findet sich demnach kein einziges Modell eines deutschen Herstellers. Zudem habe sich in den vergangenen Monaten das Angebot an reinen Elektro-Pkws verringert, so die Umwelthilfe. Aktuell könnten nur noch drei Modelle konfiguriert und geliefert werden. Selbst bei den wenigen für 2020 angekündigten neuen reinen Elektromodellen sei in der volumenstarken Mittelklasse kein deutsches Elektrofahrzeug geplant.

"Keine Neuwagen mehr ohne E-Motor kaufen"

Die Umweltschutzorganisation sieht aber auch die Verbraucher in der Verantwortung. Sie sollten "ein deutliches Signal an die Hersteller senden und keine Neuwagen mehr ohne effizienten Elektromotor kaufen." Sie könnten sich stattdessen aus einem "immer vielseitigeren" Angebot an Elektrofahrzeugen bedienen, schreibt die DUH. Alternativ sollten sie ihr aktuelles Fahrzeug solange weiter nutzen. "Auch deshalb drängen wir vehement darauf, dass bereits zugelassene Diesel-Pkw mittels Hardwarenachrüstung überall fahren dürfen", so die stellvertretende DUH-Geschäftsführerin Metz.