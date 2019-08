Briefe könnten künftig nur noch an fünf statt wie bisher an sechs Tagen in der Woche zugestellt werden. Denn die Häufigkeit der Zustellung soll bei einer Überarbeitung des Postgesetzes überprüft werden, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. "Während das europäische Recht im Rahmen des Universaldienstes eine Zustellung an fünf Tagen pro Woche verlangt, geht das nationale Recht mit sechs Zustelltagen darüber hinaus", hieß es in einem Eckpunktepapier.



Das Ministerium wolle nun untersuchen, ob die Zustellung an sechs Tagen weiterhin erforderlich ist. "Wir wollen das Thema zur Diskussion stellen", sagte eine Ministeriumssprecherin: "Wir haben uns noch nicht festgelegt."

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Debatten gegeben, ob im digitalen Zeitalter Briefe weiterhin von Montag bis Samstag weiter zugestellt werden sollen. Die Deutsche Post ist durch den sogenannten Universaldienst verpflichtet, den Menschen in ganz Deutschland ihre Briefe zu bringen. Dem Bonner Konzern zufolge fallen an Montagen weniger als zwei Prozent der wöchentlichen Sendungen an.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will das Postrecht nach 20 Jahren modernisieren und nach eigenen Angaben die Rechte der Kunden stärken. Dazu will er auch die Befugnisse der Bundesnetzagentur ausweiten. Sie solle künftig "als starke Verbraucherschutzbehörde im Postbereich agieren können", kündigte er an.

Der Postmarkt hat sich durch die Digitalisierung radikal verändert. Anstelle von Briefen werden heute häufig E-Mails verschickt. Zudem floriert der Paketmarkt, angetrieben vom boomenden Onlinehandel. "Nach 20 Jahren ist es sinnvoll, die bestehenden Regelungen zu überprüfen und an die veränderten Marktbedingungen und Kundenwünsche anzupassen", kommentierte ein Sprecher der Post das Vorhaben.