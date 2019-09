Anklage gegen Volkswagen-Manager wegen Marktmanipulation – Seite 1

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagt Volkswagen-Chef Herbert Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und den früheren Konzernchef Martin Winterkorn im Zuge des Dieselskandals wegen Marktmanipulation an. Das teilte die Behörde mit. Ihnen wird vorgeworfen, Anleger im Jahr 2015 "vorsätzlich zu spät" über die Risiken der Dieselaffäre informiert zu haben.

Sie sollen "entgegen der ihnen obliegenden gesetzlichen Pflicht den Kapitalmarkt vorsätzlich zu spät über die aus dem Aufdecken des sogenannten "Diesel-Skandals" resultierenden Zahlungsverpflichtungen des Konzerns in Milliardenhöhe informiert haben", heißt es in der Begründung der Staatsanwaltschaft. Damit sei rechtswidrig Einfluss auf den Börsenkurs des Unternehmens genommen worden.

Laut Gesetz sind Vorstände börsennotierter Unternehmen verpflichtet, kursrelevante Ereignisse wie zum Beispiel erhebliche finanzielle Risiken unverzüglich nach Bekanntwerden im Rahmen einer sogenannten Ad-hoc-Mitteilung öffentlich bekannt zu machen. Damit sollen insbesondere Besitzer von Aktien ihr Kauf- oder Verkaufsverhalten darauf einstellen können. Dieser Verpflichtung seien die Beschuldigten nicht nachgekommen, heißt es von der Staatsanwaltschaft.



VW hatte nach Prüfungen von US-Umweltbehörden und -Forschern zugeben müssen, die Abgassoftware bestimmter Dieselmotoren so eingestellt zu haben, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide (NOx) ausgestoßen wurden als in Schadstofftests. Am 18. September 2015 wurden die Manipulationen bekannt.