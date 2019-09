Der Volkswagen-Konzern hat einem Medienbericht zufolge offenbar in größerem Stil auch an den Automatikgetrieben seiner Fahrzeuge manipuliert, um die Abgase und Verbrauchswerte auf dem Teststand künstlich niedrig zu halten. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Aussagen von Beschuldigten im Dieselskandal gegenüber den Staatsanwaltschaften Braunschweig und München sowie auf interne Unterlagen des Unternehmens. Unter den Aussagen ist dem Bericht zufolge die eines führenden VW-Ingenieurs.

Danach enthielten in den USA sowie Europa Benziner, aber auch Dieselfahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe eine Funktion, die das Schaltverhalten auf dem Teststand so steuerte, dass weniger CO2 und Stickoxide ausgestoßen wurden als auf der Straße. Auch sollen die Fahrzeuge auf dem Prüfstand teilweise weniger Sprit verbraucht haben.

Betroffen sind laut Handelsblatt zahlreiche Modelle des Konzerns, darunter Tiguan, Passat sowie Touareg, aber auch Audi-Modelle. VW hingegen sagte, bei den Dieselfahrzeugen habe es sich nur um den Audi A7 und A8 gehandelt. Dabei sei es zudem nur um eine technische "Nonkonformität" gegangen. Für beide Modelle verfügte das Kraftfahrt-Bundesamt jedoch 2017 einen verpflichtenden Rückruf.

Bei den Benzinermodellen bestätigt das Bundesverkehrsministerium CO2-Abweichungen, das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe aber "keine Auffälligkeiten hinsichtlich der Verwendung unzulässiger Strategien" festgestellt. VW hatte im August wegen derartiger Schalttricks bei Benzinermodellen in den USA insgesamt 100 Millionen Dollar an Fahrzeugbesitzer gezahlt. Die Bewertung und regulatorische Fragen seien aber mit denen in Europa und Deutschland nicht zu vergleichen, so der Konzern.

Prozessauftakt gegen Volkswagen

Vier Jahre nach dem Aufdecken des Dieselskandals beginnt die Musterfeststellungsklage in Braunschweig gegen Volkswagen. Die Verbraucherzentralen und der ADAC haben stellvertretend für mehrere Hunderttausend Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer geklagt. Das Gericht soll entscheiden, ob Volkswagen die Verbraucherinnen und Verbraucher mit der Abgasmanipulation vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat. Auf dieser Grundlage könnten die etwa 470.000 Dieselfahrer, die sich angeschlossen haben, dann Schadenersatz erstreiten. Möglich ist, dass die Klage bis zum Bundesgerichtshof geht und daher erst in mehreren Jahren endgültig entschieden wird.

Verbraucherschützer haben Volkswagen zuvor aufgefordert, sich im Musterfeststellungsprozess zum Dieselskandal seiner Verantwortung zu stellen. "Geschieht dies nicht, hätte das Unternehmen die letzte Chance verspielt, das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen", sagte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller. Die geschädigten Dieselfahrer hätten langen Atem bewiesen. "Gemeinsam werden wir Volkswagen zeigen, dass sich Aussitzen und Leugnen nicht auszahlen", sagte Müller.

Im September 2015 hat der Hersteller nach Prüfungen von Behörden und Forschern in den USA Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselautos zugegeben. Die Software bestimmter Motoren war so eingestellt, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide (NOx) ausgestoßen wurden als in Tests.