Wegen der Krise in der Autoindustrie will der Zulieferer Continental in den kommenden zehn Jahren bis zu 20.000 Stellen streichen. In Deutschland sollen etwa 7.000 der momentan mehr als 62.000 Stellen wegfallen, teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Bis Ende 2023 sollen bereits 5.000 Jobs gestrichen werden. Weltweit hat der Konzern mehr als 244.000 Arbeitsplätze, er ist nach Bosch und Denso der drittgrößte Zulieferer.



Die Veränderungen in den kommenden zehn Jahren reichten von Stellenabbau über Umschichtungen innerhalb des Konzerns bis hin zu einem Verkauf von Geschäftsteilen. Auch betriebsbedingte Kündigungen schließt der Zulieferer nicht aus. Betroffen von den Stellenstreichungen in Deutschland sind dem Unternehmen zufolge die Standorte Babenhausen, Roding und Limbach-Oberfrohna.

Weltweit investieren die Autohersteller derzeit Milliarden in neue und vor allem elektrische Antriebe, da die Klimaschutz-Auflagen in Europa und anderen Teilen der Welt steigen. Hinzu kommt derzeit vor allem in China eine Absatzkrise der deutschen Hersteller.

"Zu hohem Anpassungstempo gezwungen"

Diesem Trend können sich die Zulieferer nicht entziehen, zumal für die Produktion der elektrischen Antriebe viel weniger Teile notwendig sind. Bei Conti ist von den Veränderungen nun etwa ein Zehntel der weltweiten Arbeitsplätze betroffen.



Vorstandschef Elmar Degenhart verteidigte die Pläne gegen Kritik. Mit dem Programm gehe Conti die Krise in der Autoindustrie offensiv an, sagte er. Continental sei wie die ganze Autoindustrie zu einem "äußerst hohen Anpassungstempo gezwungen". Das Unternehmen wolle dabei die betroffenen Mitarbeiter so gut wie möglich schützen und ihnen Zukunftsperspektiven bieten. Continental werde für den Umbau die natürliche Fluktuation und den demografischen Wandel nutzen, sagte Degenhart weiter.

Mit dem Umbau will der Konzern ab 2023 seine Kosten jährlich um 500 Millionen Euro senken. Zugleich wird der Umbau auch Geld kosten. Continental rechnet mit 1,1 Milliarden Euro in den zehn Jahren bis 2029, wobei der größte Teil bis 2022 fließen soll.



An der Börse wurde der Umbau begrüßt, mit dem sich Conti auf Wachstumsfelder konzentrieren will. Die Aktie stieg in einem schwachen Umfeld ins Plus.