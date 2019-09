Nach der gescheiterten Fusion mit der Deutschen Bank erhöht die Commerzbank die Gebühren für Bankkunden. Das kündigte Bankchef Martin Zielke unter Verweis auf die niedrigen Zinsen an.



Da die Europäische Zentralbank (EZB) Strafzinsen auf Geld erhebt, das die Banken bei ihr parken, entstehen für die Branche Milliardenkosten. Am kostenlosen Girokonto für Privatkunden will der Konzern aber nichts ändern. "Das ist nicht der Einstieg in den Abschied vom kostenlosen Girokonto", sagte Zielke.

Welche Gebühren genau steigen sollten, ließ Zielke offen – etwa, ob künftig ein regelmäßiger Geldeingang oder Zahlungsverkehr Voraussetzung für ein kostenloses Konto sein werden. Die Bank hat bereits Gebühren etwa für Papierüberweisungen eingeführt.



Commerzbank streicht weitere 4.300 Stellen

Der Aufsichtsrat des zweitgrößten deutschen Geldhauses hat außerdem der neuen Strategie des Vorstands zugestimmt, mit der die Commerzbank 4.300 weitere Stellen streichen, die Kosten senken und ein Fünftel ihrer etwa 1.000 Filialen schließen will. Wo genau die Zweigstellen gestrichen werden sollen, steht noch nicht fest. Die Gewerkschaft ver.di hat Widerstand gegen die Jobstreichungen angekündigt.

Die Commerzbank plant zudem, 750 Millionen Euro in eine stärkere Digitalisierung ihres Geschäfts zu investieren, etwa in den Ausbau des mobilen Bankings. Mit der Strategie werde die Bank "wetterfest", sagte Zielke.

Die Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen beziffert die Commerzbank auf 850 Millionen Euro. Um diese zu decken, will das Geldhaus die Mehrheitsbeteiligung an ihrer polnischen Tochter mBank verkaufen. Ihre Onlinetochter Comdirect will die Commerzbank dagegen ganz übernehmen und mit dem Mutterkonzern verschmelzen. Für Comdirect-Kunden soll sich vorerst nichts an den Konditionen ändern.



Die Commerzbank hat ihre Belegschaft in den vergangenen Jahren bereits erheblich reduziert. Die Zahl der Vollzeitstellen sank von 43.300 auf 40.700 Ende Juni. Bis Ende 2020 sollen es nach aktueller Planung etwa 38.000 sein. Im April hatten die Deutsche Bank und die Commerzbank ihre Fusionspläne gestoppt. Die Deutsche Bank, ebenfalls wie die Commerzbank angeschlagen, hatte daraufhin bereits im Juli Pläne für einen Konzernumbau vorgelegt.