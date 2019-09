Seit 1841 schickt Thomas Cook Menschen in den Urlaub. Jetzt könnte dem ältesten Reiseveranstalter der Welt das Geld ausgehen. Das britische Unternehmen benötigt dringend 200 Millionen Pfund, sonst droht die Pleite. Mehreren Medienberichten zufolge sieht es nicht so aus, als werde die britische Regierung den Konzern retten.



Die Fernsehsender BBC und Sky News berichten, dass Thomas Cook die Regierung in London um Finanzhilfe gebeten habe. Auf seiner Homepage bestätigte das Unternehmen, dass es sich in Gesprächen mit Investoren befindet und 200 Millionen Pfund angefragt hat, um durch die Wintersaison zu kommen, in der die Umsätze sinken. Der BBC zufolge wird Thomas Cook keine staatliche Hilfe erhalten und könnte sich allenfalls mit privaten Geldern retten.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf Verhandlungskreise, dass Thomas Cook auch keine weitere finanzielle Unterstützung von Investoren bekommen werde. Allerdings sollen die Gespräche zwischen Unternehmen und Regierung andauern. "Wir werden bis morgen wissen, ob eine Einigung erzielt werden kann", zitiert die Agentur eine Person, die an den Verhandlungen beteiligt ist. Am Sonntag soll der Verwaltungsrat von Thomas Cook zusammentreten.

"Es wird weiter hart verhandelt", sagte ein Sprecher von Thomas Cook, ohne sich zu Details zu äußern. "Flüge der Thomas Cook Airlines sind nicht betroffen und finden normal statt", schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Demnach seien alle Reisen vollständig versichert, Urlauber müssten sich keine Sorgen machen. Zu Thomas Cook gehören auch Marken wie Neckermann Reisen und die Fluglinie Condor.

Jährlich buchen 19 Millionen Menschen über Thomas Cook. Derzeit sind etwa 600.000 Menschen mit dem Reiseveranstalter im Urlaub, davon mehr als 150.000 aus Großbritannien. Wer für die Rückholaktion der betroffenen Touristen aufkommen müsste, falls Thomas Cook Pleite geht, ist unklar. Vor zwei Jahren hatte die britische Regierung in einem ähnlichen Fall Hilfe geleistet und 60 Millionen Pfund gezahlt, um 110.000 gestrandete Reisende der Fluggesellschaft Monarch Airlines zurückzuholen.

Die BBC berichtet, dass die britische Regierung in diesem Fall davon ausgeht, dass Versicherer einspringen. Andernfalls könnte die Rückholaktion bis zu 600 Millionen Pfund kosten. Dem Guardian zufolge soll die Regierung andere Fluggesellschaften angefragt haben, eine Notflotte mit Flugzeugen bereit zu halten, um Reisende zurück nach Großbritannien zu holen. Im Falle einer Insolvenz wären 21.000 Arbeitsplätze in 16 Ländern in Gefahr.