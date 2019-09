Ältester Reisekonzern der Welt ist pleite – Seite 1

Beim britischen Touristikkonzern Thomas Cook ist der letzte Rettungsversuch gegen einen Konkurs gescheitert. Man habe keine Alternative gehabt, als mit sofortiger Wirkung das Konkursverfahren einzuleiten, teilte der älteste Touristikkonzern der Welt in der Nacht zum Montag mit. Unmittelbar vom Zusammenbruch betroffen sind etwa 600.000 Touristen, darunter Zehntausende Deutsche. Die britische Flugbehörde CAA gab die Einstellung aller Flüge bekannt und kündigte eine Rückholaktion für mehr als 150.000 Briten an. Etwa 22.000 Angestellte von Thomas Cook, davon 9.000 im Vereinigten Königreich und 4.500 in Deutschland, stehen vor der Arbeitslosigkeit.

Thomas Cook Group, including the UK tour operator and airline, has ceased trading with immediate effect.



All #ThomasCook bookings, including flights and holidays, have now been cancelled.



Visit: https://t.co/g4G2b6RlHc pic.twitter.com/BxJMv5Yaw1 — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) September 23, 2019

Das deutsche Tochterunternehmen Condor, das 58 Cook-Flieger im Einsatz hat, beantragte bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit. Der Antrag werde gegenwärtig von der Bundesregierung geprüft, teilte der Ferienflieger am Montagmorgen mit. Condor teilte in der Nacht auf seiner Website mit, seine Flüge fänden planmäßig statt.



Bis zuletzt hatte das Unternehmen um sein Überleben gerungen: In Gesprächen mit Aktionären und Gläubigern versuchte es am Sonntag, zusätzliches Geld aufzutreiben, um den Konkurs noch abzuwenden. Konzernchef Peter Fankhauser sprach in einer Erklärung von einem "tiefen Bedauern", dass man keine Lösung für die Rettung des Konzerns gefunden habe. Zwar sei eine Einigung bereits zu einem großen Teil ausgearbeitet worden. Zusätzliche Forderungen in den letzten Tagen der Verhandlungen hätten sich am Ende jedoch als "unüberwindbare Herausforderung" erwiesen. Fankhauser entschuldigte sich bei "unseren Millionen Kunden und Tausenden Angestellten, Zulieferern und Partnern". Die Konzernspitze hatte für Sonntagabend Verhandlungen mit Banken, Gläubigern und der Regierung angesetzt.



Gewerkschaft drängte Regierung zu Unterstützung

Schon im Mai hatte Thomas Cook mitgeteilt, dass das Unternehmen eine Schuldenlast von 1,25 Milliarden Pfund habe. Nachdem es am Freitag bekanntgegeben hatte, weitere 200 Millionen Pfund als "saisonale Reserve" zu bereits zugesagten 900 Millionen Pfund (etwa eine Milliarde Euro) neuem Kapital zu benötigen, schalteten sich die Gewerkschaften ein: In einem Brandbrief riefen sie Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom zu einer "echten finanziellen Unterstützung" zur Abwendung des Zusammenbruchs auf. "Das Unternehmen muss gerettet werden, wie auch immer", schrieb der Generalsekretär der Gewerkschaft Transport Salaried Staffs Association, Manuel Cortes, in dem Brief. Keine britische Regierung könne den Verlust "so vieler Arbeitsplätze und die Aussicht zulassen, dass nur noch ein großer Reiseanbieter – TUI – den Massenmarkt kontrolliert".

Auch die oppositionelle Labour-Politik forderte die Regierung auf, zu helfen. Thomas Cook war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein Tochterunternehmen und ein schwächeres Reisegeschäft ins Schleudern geraten. Zudem litt der Konzern mehr als Rivalen wie TUI und unter der mit Brexit und schwächerem Pfund einhergehenden Reiseunlust der Briten. Größter Aktionär ist die chinesische Fosun-Gruppe. Thomas Cook war 1841 gegründet worden und betreibt Hotels, Ferienressorts, Airlines und veranstaltet Kreuzfahrten.



Deutsche Versicherer müssen Urlauber zurückholen

Die nun angekündigte Rückholaktion für rund 150.000 Briten ist für Großbritannien die größte derartige Aktion in der Geschichte des Landes. Von der Bundesregierung war am Wochenende keine Stellungnahme zu erhalten gewesen, ob es Vorbereitungen gebe, Zehntausende Menschen nach Deutschland zurückzuholen. In der Bundesrepublik sind Versicherer dafür zuständig, wegen sogenannter Reisesicherungsscheine Pauschalurlauber im Notfall zurückzubringen. In der Praxis helfen dann andere Fluggesellschaften, Touristen nach Deutschland zu holen, wenn deren Reiseanbieter oder die gebuchte Airline Pleite ist.