Der Reiseanbieter litt in den vergangenen Jahren unter anderem unter immer niedrigen Preisen in der Branche. Seit einer Rettungsaktion britischer Banken im Jahr 2012 ist das Unternehmen in Milliardenhöhe verschuldet. Erholt hat sich Thomas Cook seitdem nicht mehr. Im Februar bot der Vorstand dann seine Fluggesellschaften samt Condor zum Verkauf an. Im Juli sagte Konzernchef Peter Fankhauser dieses Angebot dann wieder ab und präsentierte stattdessen einen umfangreichen Rettungsplan mit Investoren – der nun scheiterte. Fankhauser sprach von "zusätzlichen Forderungen" in den letzten Tagen der Verhandlungen, die sich als "unüberwindbare Herausforderung" erwiesen hätten. Die Luftfahrtbehörde CAA wirft dem Unternehmen vor, die Modernisierung der Branche verschlafen zu haben. Aber auch der "unglaubliche" Wettbewerb im Markt spiele eine Rolle, wie CAA-Chefin Deirdre Hutton dem Sender BBC sagte.