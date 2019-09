Die Zurich-Versicherung – finanziell zuständig für den Aufenthalt und die Rückreise von Kunden der insolventen Thomas Cook Deutschland – will Thomas-Cook-Pauschaltouristen im Ausland ab sofort finanziell unterstützen. Wie Unternehmenssprecher Bernd Engelien mitteilte, sollen betroffene Hotels 50 Prozent der ausstehenden Zahlungen erhalten – "wenn sie Thomas-Cook-Reisende nicht mehr zur individuellen Zahlung von Hotelrechnungen auffordern oder anderweitig nötigen". Gezahlt werden soll auf Basis der Buchungsinformationen und ohne Vorlage gesonderter Rechnungen.



Damit reagiert der Versicherer auf Berichte von Hotelgästen, die nach eigenen Angaben gezwungen worden sind, ihre Unterkünfte vor Ort selbst zu bezahlen. Bei einigen belief sich die Rechnung demnach auf mehr als 1.000 Euro. Der Deutsche Reiseverband (DRV) und der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatten dies kritisiert. Verbandschef Klaus Müller forderte ein "zu 100 Prozent verlässliches Sicherheitsnetz".



Die nun angekündigten Auszahlungen an die Hotels helfen allerdings nur den rund 70.000 Reisenden, die derzeit noch unterwegs sind. Für Touristen, deren Urlaub noch nicht begonnen hat, gilt sie nicht. Sie können damit ihre Reise in der gebuchten Form nicht antreten: Am Donnerstagabend hatte die deutsche Thomas Cook alle Reisen bis einschließlich 31. Oktober abgesagt – auch der Buchungen, die bereits bezahlt wurden.

Thomas Cook Deutschland war in den Sog der Pleite seines britischen Mutterkonzerns geraten und musste am vergangenen Mittwoch Insolvenz anmelden. Derzeit suchen Insolvenzverwalter nach einer Lösung für die Thomas-Cook-Gesellschaften in Deutschland. Geschäftsführerin Stefanie Berk hatte mitgeteilt, es seien mehrere potenzielle Investoren daran interessiert, in das Unternehmen einzusteigen. Das Land Hessen prüft derzeit einen Kreditantrag des Unternehmens. Zusammen mit dem Bund hat es bereits einen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro an die zu Thomas Cook gehörende Fluggesellschaft Condor vergeben.

