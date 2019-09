Zum ersten Mal seit 2007 soll es einen landesweiten Streik beim US-Autohersteller General Motors geben. Dies kündigte die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) an. Der Ausstand betrifft demnach die fast 50.000 auf Stundenbasis beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und soll in der Nacht auf Montag (Ortszeit) beginnen. Etwa 200 Gewerkschaftsfunktionäre hatten zuvor einstimmig für die Arbeitsniederlegung gestimmt.



Zuvor hatte es in den Tarifverhandlungen mit dem Management keine Einigung gegeben – der bisher geltende Tarifvertrag lief am Wochenende aus. Beide Seiten streiten seit Juli über diverse Themen wie Löhne, Gesundheitsvorsorge, Zeitbeschäftigung, Arbeitsplatzgarantien und Gewinnbeteiligungen. "Wir tun das nicht leichtfertig", sagte UAW-Vertreter Terry Dittes in Detroit. "Das ist unser letztes Mittel." Die UAW fordert vor allem höhere Löhne und eine bessere Krankenversicherung für die Mitarbeiter.

Es ist weiterhin möglich, dass die Unterhändler sich wieder zusammensetzen und eine Vereinbarung ausarbeiten, doch der Gewerkschaftssprecher Brian Rothenberg sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die Unterhändler ihre Differenzen bis 23.59 Uhr (Ortszeit) überbrücken könnten.

Streik könnte gesamte US-Wirtschaft treffen

"Wir haben zu General Motors gehalten, als uns das Unternehmen am meisten gebraucht hat", sagte Gewerkschaftsvize Terry Ditties. GM betonte, man habe der Gewerkschaft mehr als sieben Milliarden US-Dollar an Investitionen angeboten und darüber hinaus Lohnsteigerungen für jedes der kommenden vier Jahre. Daher sei es enttäuschend, dass sich die Gewerkschaftsführung für den Streik entschieden habe.

Ein Streik könnte schnell dazu führen, dass die GM-Produktion in Nordamerika heruntergefahren werden muss. Das könnte auch die US-Wirtschaft insgesamt treffen.

Derzeit ist die UAW von einem Korruptionsskandal um ihren Präsidenten Gary Jones betroffen, der aber weiter im Amt ist. Sollte die Gewerkschaft mit GM zu einer Einigung kommen, könnte das auch für Verhandlungen mit den anderen beiden US-Autokonzernen Ford und Fiat Chrysler Auswirkungen haben.