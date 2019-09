Hier und da mal einen Joint, okay. Aber muss es gleich eine ganze Müslipackung voller Marihuana sein? Das war zu viel des Grünen für die Crew des Privatfliegers, mit dem Adam Neumann, der Gründer des Bürovermieters WeWork, von New York nach Israel gejettet war. Schon während des Flugs, berichtet das Wall Street Journal, hatte sich Neumann zusammen mit Freunden reichlich aus dem Karton bedient. Darüber hätte man vielleicht noch hinweggesehen. Aber als sie das Marihuana nach der Landung auch noch im Flugzeug ließen, sah sich die Crew dann doch gezwungen, den Vorfall offiziell zu melden.

Der Höhenflug über dem Atlantik ist nur eine von vielen Eskapaden, die von dem exzentrischen Gründer des so gehypten und jetzt so tief gefallenen Coworking-Anbieters bekannt geworden sind. Eigentlich hätte WeWork in diesen Wochen an die Börse gehen sollen – mit der sensationellen Summe von 47 Milliarden Dollar wurde das einstige Start-up bewertet. Das ist ungefähr so viel, wie der Autokonzern Daimler aktuell an Marktkapitalisierung aufbringt.

Doch die Bewertung von WeWork war in sich zusammengesackt, nachdem das Unternehmen seinen Börsenprospekt veröffentlicht hatte und potenzielle Anleger über dessen Inhalt erschraken: das Geschäftsmodell nicht nachhaltig, zu hohe Schulden und, als wäre das nicht genug, noch ein offenkundig wild gewordener Chef. Inzwischen wurde der Börsengang verschoben, zumindest bis Ende dieses Jahres. Auch weil es zu einem Konflikt zwischen dem Gründer Neumann und den Investoren kam, die sich jetzt vor hohen Verlusten fürchten.

Neumann werde nun zurücktreten, berichten Medien wie die New York Times und das Wall Street Journal.

528 Standorte in 29 Ländern

Dabei hatte Neumann die internationalen Kapitalgeber mit seiner Story lange überzeugen können: Sie überschütteten ihn förmlich mit Geld – vor allem der japanische Großinvestor Softbank, der allein 2017 rund vier Milliarden Dollar in WeWork steckte. Auch zu Terminen mit seinen Geldgebern war der fast zwei Meter große gebürtige Israeli stets in T-Shirt und Jeans und mit Surfermähne erschienen – und hatte ihnen seine Vision der Arbeit der Zukunft verkauft: Die fußt auf der Idee, dass einzelne Menschen, Teams oder gar ganze Unternehmen in den Büros von WeWork mal kurz, mal lange, je nach Bedarf voll ausgestattete Schreibtische und Konferenzräume buchen können.

WeWork mietet dazu Immobilien langfristig an und verwandelt sie in hippe Büroetagen, Kaffeebars, Sofalandschaften und Kickertische inklusive. Mit diesem flexiblen Konzept mischte das Unternehmen in kürzester Zeit das traditionelle Geschäft für Büroimmobilien auf, in dem langfristige Mietverträge die Regel sind. Inzwischen ist das Unternehmen an 528 Standorten in 29 Ländern vertreten. In New York ist WeWork mit gut 1,5 Millionen Quadratmetern heute der größte Mieter von Büroflächen, noch vor der Investmentbank JP Morgan, die bislang die Rangliste anführte.

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Umfeld rasant wachsender amerikanischer Start-ups zum Streit zwischen Geldgebern und Gründern kommt. Dass Größenwahn um sich greift und sich professionelle Investoren von einer guten Story blenden lassen. Viele der besonders erfolgreichen ehemaligen Start-ups der vergangenen Jahrzehnte wurden von genialen Menschen erdacht und auf den Weg gebracht, die mit ihrer Extravaganz aber auch immer wieder Grenzen überschritten. Anfangs mag das durchaus auf die gute Story einzahlen. Sobald die Unternehmen aber eine gewisse Größe erreichen, treten die Investoren immer vehementer für ein berechenbares Management ein.

Den Tesla-Gründer Elon Musk etwa versuchen die Aktionäre schon länger in seiner Macht zu beschneiden. Mit Provokationen via Twitter oder einem Auftritt in einem Podcast, bei dem er an einem Joint zog, hat er den Börsenkurs des Unternehmens schon das eine oder andere Mal einknicken lassen. Wie bei Neumann stand auch hier der Vorwurf im Raum, Musk würde zu viel kiffen – was er selbst natürlich bestreitet. Noch heftiger ging es zu bei dem Fahrdienstleister Uber und seinem Gründer Travis Kalanick, der 2017 auf Druck eines der Großinvestoren als Vorstandsvorsitzender zurücktreten musste. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, von Fällen der sexuellen Belästigung im Unternehmen gewusst und nichts dagegen unternommen zu haben.