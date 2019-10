Trotz Umsatzsteigerung hat der Google-Mutterkonzern Alphabet im vergangenen Quartal einen starken Gewinnrückgang verzeichnet. Wie der Konzern mitteilte, ging der Gewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar (6,4 Milliarden Euro) zurück. Analysten hatten einen Gewinn von 8,8 Milliarden Dollar erwartet. Der Umsatz des US-Internetriesen stieg um 20 Prozent auf 40,5 Milliarden Dollar.

Google-Chef Sundar Pichai sagte, er sei "äußerst zufrieden" mit der "starken Umsatzsteigerung". Vor einem Jahr hatten allerdings positive Effekte der US-Steuerreform den Überschuss hochgetrieben. Zugleich lasteten jetzt Bewertungsverluste bei Investitionen in andere Firmen und in den Ausbau des Cloud-Geschäfts auf dem Ergebnis.

Nach wie vor wird der meiste Umsatz über das Werbegeschäft von Google gemacht. Andere Google-Erlöse wuchsen im Jahresvergleich um mehr als 38 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar. Dazu gehört zum Beispiel das Geschäft mit den Pixel-Smartphones oder den vernetzten Lautsprechern.

Roboterwagen und Lieferdrohnen verzeichnen wenig Umsatz und kosten viel Geld

Andere Alphabet-Bereiche wie zum Beispiel die Roboterwagenfirma Waymo oder das Lieferdrohnenprojekt Wing kostet weiterhin viel Geld und machen nur wenig Umsatz. So legten ihre gesammelten Erlöse von 146 auf 155 Millionen Dollar zu. Der operative Verlust weitete sich unterdessen von 727 auf 941 Millionen Dollar aus.

Die Alphabet-Aktie schneidet im Vergleich zu anderen multinationalen Konzernen rund um das Internet schlecht ab und gab im nachbörslichen Handel um 1,4 Prozent nach. Hier hatten Analysten mit über 12 Dollar Gewinn pro Aktie gerechnet, tatsächlich kamen etwa 10 Dollar heraus. Damit stieg der Wert in den vergangenen zwölf Monaten um 17 Prozent, während Microsoft ein Plus von 33 Prozent und Facebook einen Zuwachs von 29 Prozent verzeichnete.

In drei Monaten steigerte Alphabet die Mitarbeiterzahl von rund 107.600 auf etwa 114.000. Die meisten Neuzugänge habe es im Cloud-Geschäft gegeben, teilte Finanzchefin Ruth Porat mit. Google will in dem Markt zu Amazon und Microsoft aufschließen und hat in der Vergangenheit versucht, sein Cloud-Geschäft als schwunghaft darzustellen.

Probleme mit US-Behörden und der Regierung

Das Unternehmen ringt derzeit mit staatlichen Regulierern. Wettbewerbspraktiken von Alphabet werden vom US-Kongress und vom Justizministerium untersucht. Auch die Maßnahmen der US-Regierung gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei lasten auf Google, da die Chinesen ein wichtiger Abnehmer von Software für Smartphones sind.

Zudem sorgte kurz vor der Zahlenvorlage auch ein Bericht über Übernahmepläne von Alphabet für Aufsehen. Der Konzern wolle die Fitnessbandfirma Fitbit kaufen, berichtete unter anderem der US-Fernsehsender CNBC. Angaben zum Preis gab es zunächst nicht. Die Fitbit-Aktie schloss mit einem Plus von rund 30 Prozent.