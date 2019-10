Die Deutsche Post stellt angesichts des anhaltenden Paketbooms 3.000 zusätzliche Packstationen auf. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Zahl der Automaten mit Selbstbedienungs-Schließfächern bis zum Jahr 2021 von derzeit etwa 4.000 auf rund 7.000 wachsen. Aufgebaut werden sollen sie gleichermaßen auf dem Land wie auch in der Stadt.

Mit den ersten automatischen Stationen experimentierte die Post im Jahr 2003. Kundinnen und Kunden können dort selbst Pakete abholen und abgeben – ohne dass sie auf einen Zusteller warten, sich durch die Nachbarschaft klingeln oder ein Ladengeschäft aufsuchen müssen. Die Packstationen befinden sich unter anderem in Bahnhöfen oder Einkaufszentren, an Tankstellen, auf Supermarktplätzen oder in Durchgängen weiträumiger Wohnblocks. Laut der Post sind die Stationen inzwischen "ein wichtiger Bestandteil der flächendeckenden Versorgung mit Postdienstleistungen".

Dies gilt auch für die aktuell rund 24.000 Paketannahmestellen. Das sind vor allem private Partner wie Zeitschriften-, Lotto- und Schreibwarenläden oder Tankstellen, die Postdienstleistungen anbieten.



Viele Kundinnen und Kunden nutzen solche Angebote – vor allem seit der Onlinehandel den Paketversand boomen lässt. Für Zusteller wie die DHL oder deren Konkurrenten Hermes oder UPS entpuppte sich das Einkaufen per Mausklick als ein Wachstumstreiber. Bei der Deutschen Post etwa stieg der Umsatz mit Paketen im Inland im zweiten Quartal des laufenden Jahres um 10,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.