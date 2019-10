Nach dem Rücktritt von Bill McDermott als Vorstandsvorsitzendem von SAP wird der Konzern künftig von einer Doppelspitze aus Jennifer Morgan und Christian Klein geführt. Beide waren zuvor Mitglieder im Vorstand des Unternehmens. Damit wird SAP der erste DAX-Konzern mit einer weiblichen Vorstandsvorsitzenden. Bisher war Morgan bei SAP für den nordamerikanischen und pazifischen Markt sowie für das Cloud-Geschäft zuständig. Sie gehört laut Forbes Magazine zu den 20 einflussreichsten Frauen in der Technologiebranche. Kern leitete die Entwicklungsabteilung und das operative Geschäft.



Die Initiative Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) bezeichnete SAP nach Morgans Ernennung als Vorreiter. Das Unternehmen sei "ein Paradebeispiel für einen großen Konzern, der systematisch Frauen in die Führungsspitze geholt und so das Potenzial von Frauen entwickelt" habe, teilte FidAR-Präsidentin Monika Schulz-Strelow mit. Ihre Organisation setzt sich für einen wachsenden Anteil von Frauen in Führungspositionen ein.

"Der Konzern ist Vorreiter einer neuen Unternehmensführung, die auf allen Ebenen auf Vielfalt setzt. Damit zeigen sie Frauen innerhalb und außerhalb des Unternehmens: Bei uns könnt ihr Karriere machen", sagte Schulz-Strelow. Die erste Frau als Vorstandsvorsitzende eines Dax-Konzerns sei "ein Signal an alle Unternehmen: Es geht!" Seit es vor 15 Jahren die erste Frau bei einem Dax-Konzern in den Vorstand geschafft habe, sei viel geschehen.

14 Prozent der Dax-Vorstandsposten sind mit Frauen besetzt

2004 war Karin Dorrepaal in den Vorstand des zu dem Zeitpunkt im Dax gelisteten Pharmaunternehmens Schering aufgerückt, das später im Bayer-Konzern aufging. Nach Zahlen der Unternehmensberatung Ernst & Young liegt der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen der Unternehmen in den großen deutschen Aktienindizes Dax, MDax und SDax bei 8,7 Prozent. Bei den Dax-Konzernen sind es mit 28 Frauen in 199 Vorstandspositionen 14,1 Prozent. "Wir müssen das Tempo erhöhen. Frauen an der Spitze von Unternehmen müssen Normalität werden", sagte Schulz-Strelow.

Der Rücktritt von Bill McDermott war nach Darstellung der neuen Führungsspitze von langer Hand vorbereitet. Aufsichtsratschef Hasso Plattner hatte mit McDermott vor mehr als einem Jahr erstmals über eine Nachfolgeregelung gesprochen, wie aus einer Mail an die Mitarbeiter des Unternehmens hervorgeht. Danach seien die ersten Schritte eingeleitet worden, um Morgan und Klein in neuen Führungspositionen auf ihre Aufgabe als Chefs vorzubereiten.



McDermott teilte den Beschäftigten in einem Schreiben ebenfalls mit, er habe die Entscheidung zum Rücktritt bereits im vergangenen Jahr getroffen. Nach 17 Jahren bei SAP sei es Zeit, etwas Neues zu machen.



McDermott hinterlässt SAP als wertvollste deutsche Firma

Bis Jahresende soll McDermott in einer "beratenden Rolle" im Unternehmen bleiben und so einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Der US-Manager hatte 2010 den Vorstandsvorsitz übernommen, unter seiner Führung wurde SAP zum wertvollsten deutschen Unternehmen: Der Börsenwert der Softwarefirma wird auf 130 Milliarden Euro geschätzt, McDermott gehörte zu den Spitzenverdienern der deutschen Wirtschaft. "Bill ist der sprichwörtliche Gigant, auf dessen Schultern wir stehen – und wir freuen uns darauf, sein Erbe weiterzuführen", sagte seine Nachfolgerin Morgan.



Morgan und Klein teilten den Beschäftigten in einem Schreiben mit, sie hätten Anfang dieser Woche erfahren, dass sie McDermotts Nachfolge antreten sollen. Dessen Ziel war demnach, den Generationenwechsel zu einem Zeitpunkt durchzuführen, an dem das Unternehmen in einer starken Position ist.



Laut den kürzlich veröffentlichten Unternehmenszahlen steigerte SAP seinen Umsatz im dritten Quartal um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 6,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg demnach um 30 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro – eine gute Ausgangslage für die neue Führungsspitze, der Aufsichtsratschef Plattner sein Vertrauen aussprach: "Jennifer Morgan und Christian Klein ergänzen sich perfekt und werden starke Co-CEOs sein", sagte er.