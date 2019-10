Der Verkauf von Teilen des insolventen Windanlagenbauers Senvion an den deutsch-spanischen Konkurrenten Siemens Gamesa ist offiziell: Entsprechende Pläne hätten beide nun verbindlich vereinbart, teilten Siemens Gamesa und Senvion mit. Demnach übernehme Siemens Gamesa für 200 Millionen Euro wesentliche Teile des europäischen Dienstleistungsgeschäfts für Windanlagen an Land sowie die Rotorblattfertigung im portugiesischen Vagos. Durch den Verkauf werden nach Angaben von Senvion etwa 2.000 Arbeitsplätze gesichert. Das mache einen Anteil von etwa 60 Prozent der Stellen aus. In Deutschland ist der Großteil der noch verbliebenen etwa 1.400 Arbeitsplätze betroffen – fast 900 Stellen sollen insgesamt wegfallen.



Die IG Metall Küste begrüßte trotz des Stellenabbaus den Abschluss der Verhandlungen: "Mit der Übernahme des Servicegeschäfts durch Siemens Gamesa zeichnet sich immerhin für etwa 500 Beschäftigte in Deutschland eine langfristige Perspektive ab", sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken. Die tariflichen Arbeitsbedingungen blieben erhalten. "Trotzdem ist es schmerzhaft, zu sehen, wie mit Senvion ein Pionier der Windkraftbranche mit eigener Produktion und Konstruktion in Deutschland vom Markt verschwindet und Hunderte Beschäftigte ihre Arbeitsplätze verlieren."



Beschäftigte werden für Aufgaben in anderen Betrieben qualifiziert

Bereits zum 1. Oktober sind 270 Senvion-Mitarbeiter in Transfergesellschaften gewechselt. Die Gewerkschaft erwartet, dass diese Lösung auch für etwa 600 weitere Beschäftigte ermöglicht wird, die in den nächsten Monaten von Kündigung bedroht sind. Das steht jedoch noch unter Finanzierungsvorbehalt.

Die betroffenen Mitarbeiter werden nun mit Mitteln der Arbeitsagentur und des Unternehmens für neue Aufgaben in anderen Betrieben qualifiziert. Mit den Landesregierungen in Bremen, Hamburg und Kiel laufen Gespräche über mögliche weitere Mittel, damit die Transfergesellschaften länger als vier Monate arbeiten können.

Die grundsätzliche Vereinbarung zur Übernahme durch Siemens Gamesa war bereits Mitte September getroffen worden. Der Gläubigerausschuss von Senvion stimmte dem Kauf vor einigen Tagen zu. Für einige Geschäftsbereiche, etwa für die Aktivitäten in Indien und das außereuropäische Servicegeschäft, laufen derzeit noch weitere Verhandlungen mit potenziellen Investoren.

Durch die Übernahme einer Serviceflotte mit 8,9 Gigawatt erhöhe sich die von Siemens Gamesa gewartete Turbinenleistung an Land auf insgesamt nahezu 69 Gigawatt, teilte das Tochterunternehmen von Siemens mit. Siemens Gamesa will die Transaktion in der ersten Hälfte des neuen Geschäftsjahres 2019/20 abschließen, die bis Ende März 2020 läuft.