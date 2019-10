Der wiederholt in die Kritik geratene Zahlungsdienstleister wirecard will Vorwürfe rund um seine Bilanzierungspraktiken mit einer Sonderprüfung ausräumen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG werde mit der unabhängigen Untersuchung beauftragt, teilte der Dax-Konzern mit. Alle von der Financial Times (FT) geäußerten Vorwürfe sollten umfassend aufgeklärt werden.

Die britische Zeitung hatte vergangene Woche unter Berufung auf interne Dokumente von wirecard berichtet, dass der Konzern bei Auslandstöchtern in Dubai und Irland Umsatz und Gewinn künstlich aufgebläht habe. Wirecard weist die Vorwürfe zurück, der Aktienkurs fiel dennoch.



Zunächst hatte der Konzern eine externe Prüfung abgelehnt. Nun zeigte sich Vorstandschef Markus Braun überzeugt, dass durch die Untersuchung das Vertrauen in das Geschäft gestärkt werde. Die Untersuchung werde unverzüglich beginnen und die Ergebnisse dann auch veröffentlicht. Die Wirecard-Aktie reagierte auf diese Ankündigung vorbörslich mit deutlichen Gewinnen.

Wirecard gehört zu den erfolgreichsten Digitalunternehmen im Dax. Über die Wirecard-Systeme wickeln Händler beispielsweise Kreditkartenzahlungen ab. In den vergangenen Jahren hat sich die Aktie des Unternehmens sehr positiv entwickelt und verdrängte sogar die Commerzbank aus dem Deutschen Aktienindex. Dort ist sie inzwischen mehr wert als die Deutsche Bank.

Seit geraumer Zeit veröffentlicht die FT kritische Berichte, die den deutschen Finanzkonzern betreffen und den Aktienkurs immer wieder belasten. Im Zuge von Untersuchungen musste wirecard im Frühjahr einräumen, dass einige Geschäfte in Singapur falsch verbucht wurden, aber in deutlich geringerem Umfang, als von der Zeitung suggeriert. Systematische Luftbuchungen schließt das Unternehmen aus.