Der Flugzeugbauer Airbus hat sich einen Milliardenauftrag der Fluggesellschaft Emirates gesichert. Wie die arabische Fluglinie auf einer Luftfahrtmesse in Dubai mitteilte, hat sie 50 Langstreckenflugzeuge des Typs A350 im Wert von insgesamt 16 Milliarden Dollar bei Airbus bestellt.

Das sind allerdings weniger Maschinen, als in einer Vorvereinbarung Anfang des Jahres festgehalten worden waren. Damals war es um eine mögliche Bestellung von 40 Maschinen des Modells A330neo und 30 A350-Flugzeuge gegangen, insgesamt also 70 Maschinen. Emirates-Chef Ahmed bin Saeed Al Maktoum erklärte, eine Bestellung von A330neo-Flugzeugen komme nun nicht mehr in Betracht. Mit Boeing liefen weiter Verhandlungen über eine vorläufige Bestellung von 40 Maschinen des Typs 787 Dreamliner, ebenfalls ein Langstreckenflugzeug für 200 bis 300 Passagiere.

"Zusammen mit der A380 werden wir mit der A350 mehr Kapazität und Flexibilität erhalten. Mit diesen Flugzeugen können wir neue Märkte erschließen", sagte Al Maktoum. "Die neuen Flugzeuge sind leiser und sorgen für eine geringere CO2-Bilanz", sagte der Emirates-Chef. Al Maktoum rechnet mit der Auslieferung der ersten A350-Jets im Jahr 2023. Airbus-Chef Guillaume Faury sagte: "Dieser Auftrag ist eine sehr starke Bestätigung für die A350-Flugzeuge mit der neuesten Technologie."

Emirates ist eine der größten Airlines weltweit; sie fliegt 158 Ziele in 84 Ländern an. Die Flotte umfasst 267 große Maschinen, darunter mehr als 100 Riesenjets Airbus 380. Damit ist sie der größte Abnehmer des weltgrößten Passagierjets Airbus A380. Nachdem die Airline im Februar einen Teil ihrer Bestellungen stornierte, um kleinere Maschinen zu ordern, entschied sich Airbus, den Bau des Modells mangels anderer Aufträge im Jahr 2021 einzustellen.

Trotz Abstürzen kann Boeing weitere 737 Max verkaufen

Verkündet wurde der Deal auf der Air Show in Dubai, die eine der größten Luftfahrtmessen der Welt ist. Auf der Messe konnte auch Boeing einen Erfolg verzeichnen: Die türkische Fluglinie SunExpress bestellte bei dem US-Flugzeugbauer zehn weitere Maschinen des Modells 737 Max zu den bereits georderten 32 Flugzeugen des gleichen Typs dazu. Nach Listenpreisen hat die Nachbestellung ein Volumen von 1,2 Milliarden Dollar. Das Gemeinschaftsunternehmen von Turkish Airlines und Lufthansa bekennt sich damit ausdrücklich zu dem Modell, das seit zwei Abstürzen weltweit am Boden bleiben muss und den amerikanischen Flugzeughersteller in eine Krise gestürzt hat.



Zudem stach für den Airbus-Konkurrenten ein prestigeträchtiges Projekt für Klima- und Umweltschutz hervor: Die Emirate-Fluggesellschaft Etihad will eine Boeing 787 Dreamliner zu einem Versuchslabor für die Entwicklung eines Treibstoff sparenden Flugzeugs machen. Etihad-Chef Tony Douglas sagte bei der Vorstellung des Projekts, der "Greenliner" solle zu einem "Social-Media-Star" aufgebaut werden und bis zu 20 Prozent weniger Sprit verbrauchen als jedes andere Flugzeug in der Etihad-Flotte. Von dem Projekt könne die gesamte Flugindustrie profitieren. Das Flugzeug "macht nicht nur wirtschaftlich vom Blickwinkel einer Gewinn- und Verlustrechnung Sinn, sondern auch, weil es direkte Auswirkungen auf das CO2 wegen des verbrannten Treibstoffs hat", erklärte Douglas.