Audi baut in den nächsten Jahren unter dem Strich 7.500 Stellen ab. Der Autohersteller wird bis 2025 insgesamt 9.500 Stellen an deutschen Standorten streichen. In anderen Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung würden dafür 2.000 Jobs geschaffen. Das bestätigte das Unternehmen. Zuvor hatte das Handelsblatt über eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betriebsrat berichtet.

Der Stellenabbau solle sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen, hieß es. Die Beschäftigungsgarantie für die verbleibenden Audi-Mitarbeiter in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm wird von 2025 bis 2029 verlängert.

Audi und der Betriebsrat hatten seit längerem über den "Zukunftspakt" für das unter Druck stehende Unternehmen verhandelt. Zuletzt war dabei auch über die Kürzung von Kapazitäten in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm gesprochen worden. Anfang November hatte ein Audi-Sprecher dazu gesagt: "Es geht unter anderem darum, die Kapazitäten so auszurichten, dass die Werke insgesamt profitabel und wirtschaftlich flexibel arbeiten." Für die rund 61.000 Audi-Mitarbeiter in den beiden deutschen Werken Ingolstadt und Neckarsulm galt bisher eine Beschäftigungsgarantie bis 2025.