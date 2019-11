Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Pläne des US-Elektroautobauers Tesla zum Bau einer Großfabrik im Umland von Berlin begrüßt. Die Entscheidung, eine "hochmoderne Fabrik für Elektroautos" in Deutschland zu errichten, sei ein "weiterer Beweis für die Attraktivität des Automobilstandortes Deutschland", sagte Altmaier. Die Ankündigung sei zugleich auch ein "Meilenstein beim Ausbau von Elektromobilität und Batteriekompetenz".

Tesla-Chef Elon Musk hatte die Pläne am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Berlin angekündigt. Er habe eine "Ankündigung" zu machen, sagte der Firmenchef bei der Preisverleihung zum Goldenen Lenkrad der Bild am Sonntag und Auto Bild. Tesla habe entschieden, seine europäische "Gigafactory" im Umland von Berlin zu errichten, sagte er auf der Bühne.

Auf Twitter nannte Musk einige Details: Die neue Fabrik soll demnach unter anderem Batterien für die Elektroautos sowie auch ganze Fahrzeuge bauen – "angefangen mit dem Modell Y". Dabei handelt es sich um den künftigen Kompakt-SUV von Tesla. Die Fabrik in Deutschland soll nach bisherigen Angaben voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen.



Auch das Land Berlin hofft auf neue Jobs

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) rechnet durch die geplante Tesla-Fabrik in Brandenburg mit Tausenden neuer Jobs. "Zurzeit sind im Gespräch für die Factory in Brandenburg rund 6.000, 7.000 Arbeitsplätze", sagte sie im rbb Inforadio. Hinzu kämen in Berlin "auch noch ein paar Hundert, wenn nicht gar ein paar Tausend" neue Jobs. Tesla sei nicht nur ein reiner Autohersteller, sondern auch in den Bereichen Software, Innovation und Forschung aktiv. "Da ist Berlin natürlich der richtige Standort."

Der Grünenpolitikerin zufolge kann Tesla für den Aufbau seiner Produktion mit Fördermitteln rechnen. "Jedes Unternehmen, dass sich hier ansiedelt oder hier erweitert, Arbeitsplätze schafft, neue Arbeitsplätze schafft, hat Anspruch auf diese Wirtschaftsförderung."



Der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer fordert nun von der Bundesregierung ein Umdenken bei der Förderung der Batterieproduktion. Es sei zu überlegen, welchen Sinn die eine Milliarde Euro noch habe, die Wirtschaftsminister Altmaier in eine deutsche Lithium-Ionen-Fabrikation stecken wolle. Auch die geplante Batterieforschungsfabrik in Nordrhein-Westfalen mit 200 Millionen Euro Landesmitteln sei nun zu hinterfragen, sagte Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen.

Dass die Wahl für die europäische Tesla-Fabrik auf Deutschland und Berlin-Brandenburg gefallen sei, nannte Dudenhöffer "überraschend, aber nicht abwegig". Für die Batteriezellproduktion seien Standortfaktoren wie Flächen, Bodenpreise, Infrastruktur und Energiekosten wichtig, "aber natürlich hat Berlin auch Aussagekraft und die passt zu einer Premiummarke wie Tesla".